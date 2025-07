Mirra Andreeva, la niña prodigio del tenis, y su peculiar homenaje a Conchita Martínez

Mirra Andreeva se ha convertido en una las nuevas estrellas del panorama tenístico internacional a sus 18 años y gran parte de su éxito se debe a su entrenadora, la española Conchita Martínez.

La relación profesional entre ambas comenzó a principios de 2024, una vez finalizada la vinculación de la entrenadora española con Garbiñe Muguruza, a la que entrenó durante dos etapas, una de ellas en 2017, cuando la hispanovenezolana conquistó Wimbledon. El vínculo entre Andreeva y Martínez comenzó como una colaboración en abril de 2024 para Rouen y Madrid, y los buenos resultados hicieron que esa primera prueba se convirtiera en una relación permanente. Desde entonces, el nivel de la joven tenista rusa ha ido creciendo, al igual que los resultados deportivos y la buena relación que mantienen entre ellas.

Una buena muestra de este perfecta sintonía entre entrenadora y jugadora se pudo ver en las pistas de Wimblendon, cuando Andreeva se presentó en una de las pistas exteriores del All England Lawn para animar a la española que disputaba un dobles mixto de leyendas.

La rusa no pasó desparcibida entre el público y es que se presentó con una indumentaria digna del mejor aficionado. Andreeva lució un curioso gorro adornado con varias raquetas y pelotas en miniatura. Además completó su look con una pancarta de ánimos para Conchita hecha a mano. "Let's Go Señorita. You are golden" (Vamos señorita, eres oro), rezaba el mural.

Tras el partido, Conchita se acercó a su pupila para agradecer el gesto.

Gesta en Wimbledon

El prodigio historia hizo historia en el Abierto de Dubai 2025 al convertirse con solo 17 años en la tenista más joven en ganar un torneo WTA 1000. En esta edición de Wimbledon se ha convertido en la mujer más joven en llegar a los cuartos de final desde Maria Sharapova en 2005.

Lo consiguió este lunes tras superar a otra joven promesa como Emma Navarro (6-2, 6-3) bajo la atenta mirada de Roger Federer, que no quiso perderse la jornada del major londinense. Su próxima rival será este miércoles la suiza Belinda Bencic.