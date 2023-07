Manifestantes de Just Stop Oil interrumpen dos partidos de Wimbledon

Activistas de esta plataforma, plataforma que pide la prohibición de los combustibles fósiles, detuvieron dos duelos en el All England Club El primero fue el Dimitrov-Shimabukuro, donde saltaron dos personas al césped. Luego otra lo hizo en el Katie Boulter-Daria Saville

Dos manifestantes de la plataforma 'Just Stop Oil', que pide la prohibición de los combustibles fósiles, fueron detenidos después de interrumpir uno de los partidos de Wimbledon para lanzar confeti naranja y piezas de rompecabezas al césped.

Los manifestantes pararon el encuentro en la pista 18 entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el japonés Sho Shimabukuro durante unos minutos, pero el material que lanzaron a la pista fue retirado sin problemas por los trabajadores del torneo.

"Después de un incidente en la pista 18, dos individuos han sido detenidos como sospechosos de allanamiento grave y daños criminales. Estos individuos han sido expulsados de las instalaciones", informó el torneo en un comunicado.

Un segundo 'ataque'

Poco después, otro manifestante de Just Stop Oil ha repetido el lanzamiento de confeti y piezas de rompecabezas, esta vez en la pista 18 de Wimbledon, para interrumpir el partido entre Katie Boulter y Daria Saville.

Como ya ocurrió en la pista 14, en el partido de Grigor Dimitrov, un manifestante interrumpió el juego, esta vez en mitad del 'tie break' del primer set y obligó a parar el partido. El manifestante fue expulsado de la pista, entre los abucheos del público, y los trabajadores comenzaron a quitar del césped los restos de materiales que había lanzado este individuo.

El grupo 'Just Stop Oil' ya había declarado su intención de entrar en el torneo con diferentes publicaciones en redes sociales, lo que llevó a la organización a extremar las medidas de seguridad y ampliar los controles a los aficionados. Esto provocó importantes retrasos en la entrada de público, en especial de los aficionados que acceden a través de The Queue, el sistema por el que la gente acampa en Wimbledon Park y entra al All England Club por orden de llegada.

El año pasado, un manifestante se ató a la red en la semifinal de Roland Garros entre Casper Ruud y Marin Cilic, mientras que en la pasada Copa Laver un hombre que protestaba por el uso de aviones privados se quemó un brazo en señal de protesta.

La lluvia, otro inconveniente

Asimismo, la organización de Wimbledon decidió cancelar diez partidos ante las adversas climatológicas que trastocaron la programación de este martes.

Hasta media tarde, el juego no se ha podido reanudar en el All England Club, donde a pesar de que se anticipaba un día nublado, pero sin lluvias, las precipitaciones han alterado un orden de juego que ya estaba de por sí cargado, con 87 partidos entre encuentros de primera y segunda ronda.

Entre los partidos cancelados destacan el de Lorenzo Musetti contra Jaume Munar, el de Andrey Rublev contra Aslan Karatsev y el de Elise Mertens contra Elina Svitolina.