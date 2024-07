Jessica Bouzas, el huracán gallego que sacude Wimbledon con su 'SHH' tatuado

Si hay un nombre que ha sobresalido por encima del resto tras la disputa de la primera ronda de Wimbledon es sin duda el de Jessica Bouzas. La tenista española protagonizó la mayor sorpresa de la presente edición y seguramente una de las más sonadas de las últimas décadas, igualando un hito solo visto una vez en el All England Club de Londres.

La tenista de 22 años nacida en Villagarcía de Aronsa, Pontevedra, eliminó a la vigente campeona del torneo, Marketa Vondousova, algo que solo había sucedido en 1994, cuando Steffi Graf cayó ante la estadounidense Lori McNeil.

Número 91 del ranking WTA, Bouzas disputa en Wimbledon su segundo cuadro final en un Grand Slam, consiguiendo por primera vez una victoria. Nunca ha conseguido superar las rondas previas en Estados Unidos, Australia y Roland Garros, mientras que si lo había hecho ya en Wimbledon.

Suma 11 títulos en su carrera, todos ellos en categoría ITF. Seis en arcilla y cinco en pista dura, con la cuenta pendiente de triunfar por primera vez en un torneo de WTA. Sin duda la tierra batida es su superficie predilecta, donde hasta el momento había conseguido su triunfo más sonado. Fue en el WTA 1000 de Madrid, cuando en primera ronda se 'cargó' a Paula Badosa.

2024 está siendo el año de su explosión, con un triunfo ahora en la Central de Wimbledon que no va a olvidar en la vida. "Este es uno de los momentos más importantes de mi vida, de mi carrera, en esta pista, es asombroso. La atmósfera de este torneo es una de las más bonitas en las que he jugado” apuntó la gallega tras la victoria.

Los tatuajes como reivindicación

Una de sus características más curiosa es su pasión por los tatuajes. "Creo que tengo siete u ocho" explica ella misma, aunque solo tiene uno a la vista de todo el mundo. Se trata de tras letras que luce en su dedo índice de la mano izquierda, "SHH".

Jessica Bouzas Maneiro celebra el triunfo en Wimbledon / AP

"Es como un símbolo mío de cuando la gente no confía en ti, o creen que no lo lograrás. Los que te intentan apagar y se van de tu vida. Pues eso de mandar callar ¿no? Desde el respeto siempre, pero para toda esa gente. Lo mostraré en la pista si consigo tener continuidad en los resultados" detalla al respecto.

Un referente claro

Sobre su espejo en el mundo del tenis, Jessica no duda en afirmar una y otra vez que Garbiñe es su referente más claro. Pocas cosas desea más que poder conocer a la que fue campeona en la misma pista que este martes ella pudo brillar, aunque la ya retirada tenista hispano venezolana no dudó en felicitarla tras su hazaña. “He visto un comentario de Garbiñe en una entrada mía de Instagram, ha sido pura casualidad, estaba comiendo y dije, ‘creo que no es ella, debe ser una cuenta falsa’. Pero lo comprobé y era ella”.

Muguruza no es solo un referente para Jessica, sino también la tenista con la que algunos expertos la identifican por su forma de jugar. "Para mí, es un halago que me comparen con ella. Ojalá llegue a lo que ella" asegura sobre una Garbiñe a la que," Le debemos mucho por todas las cosas que nos ha dado. Ojalá conocerla algún día”.