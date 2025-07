¿Por qué hay toque de queda en Wimbledon?

Wimbledon es por muchos motivos el Grand Slam más especial de toda la temporada. La hierba del All England Club desprende un glamour especial y las normas que exige la organización del torneo le hacen ser único en el calendario.

Además de obligar a todos a jugar con un blanco impoluto, es el único Grand Slam que se resiste a empezar la competición el domingo antes del primer lunes, algo que ya se ha aceptado en el Open de Australia, Roland Garros y US Open.

Otra de las normas especiales que presenta el torneo es la del toque de queda a las 23:00 horas locales, a partir de la cual se obliga a parar toda la actividad. Además, hasta 2022, también existía el "Middle Sunday", que obligaba también a parar la actividad durante el domingo de la primera semana.

Todo ello porque los vecinos tienen una opinión muy importante sobre lo que ocurre en el torneo, incrustado en el barrio de Merton y rodeado de casas y edificios en los que vive gente corriente.

Pese a que muchos de estos hacen caja durante el torneo, alquilando sus viviendas por precios astronómicos a tenistas, entrenadores, cuerpos técnicos, periodistas y trabajadores del mismo, también ponen el grito en el cielo cada vez que se produce cualquier mínimo cambio que afecte a su ecosistema.

UNA EXPANSIÓN NECESARIA

Para poder seguir manteniendo todas esas normas que hacen tan diferentes el torneo, la organización es consciente que debe ampliar sus terrenos y ya hace años que trabaja en ello con la compra de uno terrenos contiguos al club y situados en Wimbledon Park que eran un club de golf. Abonaron un total de 65 millones de libras (75 millones de euros) a los socios del mismo para poder empezar a planificar las obras.

Pero no está siendo fácil la cosa, puesto que los vecinos han vuelto a poner problemas en la idea del torneo. Varias asociaciones vecinales han esgrimido que este plan de expansión atenta contra la tranquilidad medioambiental de la zona, que amenaza la zona verde del parque y que supondrá ruidos, molestias y polución durante los años que duren las obras.

Wimbledon tuvo que pedir permiso al ayuntamiento de Merton y de Wandsworth, ya que los terrenos están entre dos barrios, y solo el primero se lo concedió, llevando la situación a un punto en el que el ayuntamiento de Londres, como institución superior, tuvo que intervenir.

"Siempre estaremos limitados si no se produce la expansión. Intentaremos ser lo mejor posible con el tamaño que tengamos, pero, ¿seremos capaces de dar cabida a más gente? No. ¿Podremos dar a los tenistas su propia pista de entrenamiento? No. Si hay inclemencias temporales, ¿podremos jugar muchos partidos? No. Entonces, nos quedaremos por detrás", dijo Debbie Jevans, presidenta del All England Club, en una entrevista con el diario "The Times" hace unas semanas.