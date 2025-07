El guiño de Djokovic a Federer: "Ojalá tuviera su saque..."

Novak Djokovic sigue en gran forma en Wimbledon. El serbio está mostrando su mejor nivel en esta temporada sobre la hierba londinense y ya está en cuartos de final tras derrotar a Álex de Miñaur. Nole superó al australiano tras dejarse el primer set de manera contundente y volvió a demostrar que está para competir contra los mejores.

El serbio no empezó de la mejor manera el partido y tuvo que remontar un 6-1 en contra en la primera manga. La Pista Central se olía un partido largo, teniendo en cuenta que Djokovic iba a aparecer en algún momento para dominar el partido y llevarlo a, al menos, cuatro sets. Y así fue. Ganó las siguientes tres mangas y cerró el pase a cuartos con un triple 6-4.

Suele decirse que el público no influye en un partido de tenis como en otros deportes, pero Djokovic tuvo en la grada a una persona muy especial: Roger Federer. El tenista suizo dedicó el lunes a presenciar buen tenis en la Pista Central y se le vio en el encuentro de Djokovic y en el posterior de Jannik Sinner contra Grigor Dimitrov, que curiosamente es llamado 'Baby Federer'.

Cuando acabó el partido, Nole tuvo unas palabras hacia Roger Federer, uno de sus mayores rivales en la pista durante años. De hecho, el serbio y el suizo han jugado un total de 50 partidos entre ellos, con 27 victorias para Djokovic y 23 para Federer. Un número redondo que cierra una rivalidad histórica entre dos miembros del 'Big Three'.

"Ojalá tuviera el saque, la volea y el toque del caballero que está ahí. Eso ayudaría", comentó Nole, visiblemente feliz de tener a Federer en la grada. Aunque con el suizo tuvo una gran rivalidad, su mayor oponente en pista fue Rafa Nadal. Hace unas semanas, el serbio comentó con cuál de los dos se lleva mejor.

"Siempre he respetado a Roger Federer y Rafa Nadal; nunca he dicho una sola palabra mala sobre ellos y nunca lo haré. Los admiraba y todavía lo hago. Pero siempre me he llevado mejor con Nadal". Sin embargo, los partidos entre el 'Big Three' y la lucha entre los tres jugadores durante años forjaron una relación estrecha entre todos los integrantes.

"Probablemente es la primera vez que me observa y gano el partido. Los dos últimos los perdí. Es bueno romper la maldición", finalizó Djokovic, que reconoció de esta manera ser más que consciente de los partidos en los que ha estado Federer disfrutando de su juego. El suizo también vio un partido femenino, con Mirra Andreeva ganando a Emma Navarro en dos sets.