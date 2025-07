El gran paso de Jessica Bouzas en Wimbledon: un premio que ya se queda corto

En el mundo del deporte, hay quien se crece en las grandes citas y hay quien ve en ellas un problema que no los deja nunca dar un paso más. Para Jessica Bouzas, sin duda su opción es la primera. La tenista gallega ha vuelto a demostrar en Wimbledon que los Grand Slams son su mayor motivación y donde es capaz de demostrar todo su potencial.

Por primera vez en su carrera en unos octavos de final de uno de los cuatro grandes torneos, la española no quiere oír hablar de premios. Para ella no es más que un paso más en su afán por seguir creciendo en el mundo del tenis, con su próximo reto en la rusa Ludmila Samsonova, obstáculo para poder jugar los cuartos en el All England Club.

"No me vale solo con esto, para nada. De hecho tengo muchas ganas de ya poner el foco en la siguiente ronda, de querer más y así va a ser, siguiendo en la misma línea. Lo que estoy intentando sobre todo es no relajarme, no quedarme aquí. Estoy muy contenta con lo que estoy haciendo aquí, pero no quiero quedarme solo con eso, quiero más y la base de eso es seguir con la misma ambición" aseguró Bouzas tras su victoria en tercera ronda ante Yastremska.

Un triunfo que la sitúa ya por primera vez entre las 50 mejores mujeres del ranking WTA, siendo ya su mejor posición en su carrera, que podría llegar hasta el Top 35 de conseguir meterse en la antepenúltima ronda de Wimbledon.

UN AÑO DESPUÉS

El mayor éxito deportivo para Jessica Bouzas llega un año después de su gran puesta en escena, con su victoria en primera ronda de Wimbledon 2024 ante la campeona, Marketa Vondrousova. No fue un caso único y es que las primeras rondas de Grand Slam han sido los puntos fuertes para ella hasta el momento, con la última demostración en el pasado Roland Garros, donde destrozó a Emma Navarro, número nueve del ranking, por 6-0 y 6-1.

Victorias que sin duda le han dado moral y confianza para poder conseguir ir más allá, como ha demostrado en la primera semana en el All England Club, que por primera vez ha completado con éxito. Pese a ello, es consciente que debe seguir mejorando para poder consolidarse y crecer en el ranking. Así lo asumió ella misma en París, en una entrevista en SPORT, en la que aseguró que "tengo que mejorar en muchos aspectos para poder consolidarme, pero sí que me da esa motivación de saber que hay potencial y que se puede estar ahí".

En Wimbledon, ha dado el primer gran paso para lograr esta consolidación, aunque no se da satisfecha con ello. "Más que liberada me siento motivada. Me da ganas de seguir, de creer mucho más en mí y de saber que esto es posible. Una cuarta ronda y más allá, que con trabajo se puede conseguir. Fueron varias veces las que me quedé en tercera y al final sabía que podía hacerlo" asumió antes de una nueva batalla en la hierba londinense, con la esperanza de poder seguir escribiendo su nombre entre las grandes del tenis actual.

Será este lunes en el segundo turno de la pista número dos. Jessica Bouzas quiere seguir haciendo historia.