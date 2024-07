¿Quién es Frances Tiafoe, el tenista que desafía a Alcaraz?

Carlos Alcaraz se enfrentará este viernes al estadounidense Frances Tiafoe, el tercer obstáculo en el camino del murciano para llegar a la gran final de Wimbledon. Su rival es americano, aunque es hijo de inmigrantes procedentes de Sierra Leona.

Aun así, los orígenes de Tiafoe en el tenis ya se ubican en Estados Unidos, concretamente en el Junior Tennis Champions Center, un centro de entrenamiento regional en College Park, Maryland. De hecho, su padre trabajaba en dichas instalaciones como jefe de mantenimiento.

Frances empezó a destacar de bien joven, convirtiéndose en una promesa del tenis estadounidense a la corta edad de 15 años, cuando ganó el torneo junior Orange Bowl de 2013, siendo el campeón individual masculino más joven de la historia de la competición.

A los 17 años, logró ser el estadounidense más joven en disputar Roland Garros desde Michael Chang en 1989, aunque cayó en primera ronda. En sus inicios como profesional, Tiafoe tuvo éxito en torneos Challenger, llegando a jugar un total de nueve finales.

El estadounidense también es fan del baloncesto. De hecho, solía imitar la celebración de LeBron James y, cuando ganó a Nadal en el US Open de 2022, recibió la felicitación de uno de los mejores baloncestistas de la historia. "Tío, me volví loco en el vestuario. Hermano, me volví loco", confesó Tiafoe.

Tiafoe llegó a estar en el top-10

Su mejor clasificación en el ranking ATP ha sido el número 10, alcanzado el 19 de junio de 2023. Actualmente, el americano está situado en el número 29, aunque no está realizando su mejor temporada, con más derrotas que victorias en este 2024. Aun así, Tiafoe espera rehacerse en Wimbledon de las malas sensaciones.

"Esta semana el año pasado era top-10 y este año apenas soy cabeza de serie aquí. Perdía contra payasos y odio decir eso, pero solo estoy siendo sincero", confesaba el tenista antes de Wimbledon. Unas declaraciones que han sido bastante polémicas estos últimos días. Sea como sea, está claro que el próximo rival de Tiafoe no es ningún payaso.