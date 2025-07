Fognini: "Lloré en el vestuario tras perder contra Carlitos"

El italiano Fabio Fognini, que perdió este lunes ante Carlos Alcaraz en la primera ronda de Wimbledon, aseguró que lloró en el vestuario tras caer ante el español.

Fognini, número 130 del mundo y que jugó este año su último Wimbledon, empujó a Alcaraz hasta un quinto set y estuvo cerca de convertirse en el tercer tenista en la historia en eliminar en primera ronda al vigente campeón, algo que solo han sufrido en sus carnes Manolo Santana y Lleyton Hewitt.

Después del encuentro, Alcaraz le señaló mientras el italiano se marchaba de la pista y pidió una ovación a la Catedral del tenis.

"Fue muy emotivo. Si te soy sincero he llorado en el vestuario. He llorado porque no esperaba jugar un quinto set contra él. Por la forma en la que venía aquí, no tenía expectativas. Con la lesión que he tenido he estado jugando muy mal y no he ganado muchos partidos", contó Fognini.

"No podía haber una forma mejor de acabar", agregó el italiano, dejando su continuidad en el circuito en el aire.