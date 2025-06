Fognini: "Mis hijos han venido a Wimbledon porque juego contra Alcaraz"

Fabio Fognini (San Remo, 1987) está entrenando en una de las pistas exteriores de Wimbledon. Gira la cabeza y ve apoyado en la valla a Carlos Alcaraz, su rival de primera ronda. Ferrero le grita "dale ahí" y el transalpino clava un resto a la línea. "Así me las voy a jugar en el partido", responde el italiano, despertando las risas entre los presentes.

La entrevista, concedida a EFE y al diario AS a la salida del entrenamiento, se produce gracias a la ayuda de la mujer de Fognini, la campeona del US Open 2015, Flavia Pennetta, que responde inmediatamente que sí ante la petición.

El italiano, todo un campeón de Montecarlo y con espectaculares victorias ante Rafael Nadal en su carrera, relata en la charla su buena relación con Alcaraz, la anécdota de sus hijos, que no hubieran acudido a ver el último Wimbledon de su padre si no hubiera sido por el murciano, y cómo se ha cerrado el círculo quince años después: su primer partido en la Catedral fue ante Roger Federer en 2012 y quizás el último será ante Alcaraz este lunes.

P: ¿Qué pensó cuando vio el sorteo y que le tocaba con Alcaraz?

R: Sinceramente, contento. Porque con todo lo que he hecho, jugar aquí contra Carlitos vale la pena. Central, contra el jugador más en forma del circuito, el vigente campeón. Mejor no podía pasar. Si hablamos de tenis, de ganar partidos y esto, obviamente me hubiera gustado jugar con él un poco más adelante.

P: Esto es una especie de recompensa a su carrera.

R: Exacto, así lo veo. Lo conozco bien, aunque sea bastante joven y lo que está logrando junto a Jannik es como ver un poco mi época. La época de Roger, Rafa, Nole. En este momento es una bonita recompensa. Ojalá disfrutarlo lo máximo que pueda y jugar un buen partido. Eso es lo más importante.

P: ¿Se piensa más en ganar que en disfrutar?

R: Yo siempre dije que los buenos, también en mi tiempo, Rafa, Roger y Nole, era mejor encontrarlos a principio del torneo. Porque acaban de empezar y, bueno, él viene de ganar Queen's, es el mejor en este momento, pero a este tipo de jugadores mejor encontrarlos ahora. El primer partido siempre es complicado y yo, obviamente, no tengo nada que perder y mi objetivo es disfrutarlo y hacer ver que puedo jugar. Me gustaría aún más porque es un escenario así me encantaría.

Carlos Alcaraz, el gran atractivo del primer día de competición en Wimbledon 2025 / EFE

P: ¿Cuál va a ser la táctica?

R: Con estos tipos hay poco que pensar, pero realmente hace dos días cuando salió el cuadro, me llama mi hijo y me dice "¿Viste papá? Juegas con Carlitos", y yo le dije: "¿Quieres venir?" y Flavia (Pennetta) con los niños vino a Londres. Ahora cuando nos hemos encontrado en las pistas le he dicho "no le saludes, míralo mal que es mi adversario mañana".

P: Si no hubiera sido contra Carlos, ¿no hubieran venido?

R: Creo que no, porque además de Jannik, que es italiano, el que más le gusta a mi hijo Federico es Carlitos. Para ellos es algo que recordarán. Con Carlitos me llevo muy bien, he jugado dos veces en Río.

P: ¿Es una desventaja que ellos puedan entrenar en la pista central y ustedes no?

R: Eso sí, ayer me dieron el estadio dos y es diferente. No me imagino cómo debe ser la central, porque está nueva a estrenar.

P: ¿Ha jugado en la central alguna vez?

R: Sí, de hecho mira, mi primer partido en la central de Wimbledon fue contra Roger y el de mañana puede ser el último contra Carlitos, así que se cierra el círculo.

P: ¿Este es su último Wimbledon?

R: Último Wimbledon seguramente. Luego tenemos que pensarlo bien. El año que viene aún queda muy lejos. No sé cómo voy a terminar este, físicamente estoy sufriendo mucho con los pies, pero bien. Empezar con Carlitos, que tengo muy buena relación con él... Bueno, no solo con él, con su agente, con Juan Carlos, con todos los que le llevan. Tengo muy buen 'feeling'.

P: En realidad tiene buen 'feeling' con el tenis español, porque ha tenido un pasado relacionado con España.

R: Es mi segunda casa. He estado en Barcelona diez años y la verdad es que lo tengo en el corazón.

P: Antes se hablaba de la Armada española por la cantidad de españoles que había y ahora son los italianos los que dominan, ¿le habéis puesto nombre?

R: "La Armata Neroazurra" (risas). No, no sé. La verdad es que estamos en el mejor periodo de la historia del tenis italiano, con Jannik, Lorenzo (Musetti), con jóvenes muy buenos detrás. No se puede pedir más. Hace tiempo éramos solo uno o dos y ahora somos muchos y eso es lo mejor que puede pasar.