Exigido debut de Alcaraz en Wimbledon

Carlos Alcaraz ya está en segunda ronda. El español superó por la vía rápida (7-6, 7-5, 6-2) a Mark Lajal, tenista procedente de la 'qualy', aunque el jugador estonio no se lo pudo nada fácil al murciano, que tuvo que ganar siete juegos en las dos primeras mangas.

La adaptación del español a la hierba de Wimbledon tardó un poco, con ciertos errores no forzados que le pudieron condenar en el primer set. De hecho, Lajal consiguió romper el saque del número tres del mundo y puso patas arriba el partido. Aun así, 'Charly' reaccionó rápidamente, devolviendo la rotura al jugador estonio y haciéndolo en blanco. Los dos jugadores cumplieron hasta el tie-break y fue entonces cuando se impuso la experiencia de Alcaraz, que estuvo muy serio al resto y se apuntó el primer set.

El segundo set fue un calco del primero. Cuando se esperaba que Alcaraz impusiera su ritmo, Lajal mostró que su buen nivel no era una casualidad y no lo bajó en los siguientes juegos. De hecho, repitió la hazaña de romper el saque del español, aunque volvió a ceder su servicio en el juego siguiente. El estonio no fue lo suficiente rotundo como para certificar un break cuando se vio por delante.

Y eso favoreció la reacción de 'Charly', que desde que devolvió la rotura en la segunda manga mostró la versión de 2023 que le hizo campeón en Queen's y Wimbledon. Aun así, Lajal mantenía su servicio y seguía sumando en el marcador. El estonio tuvo tres oportunidades de forzar el tie-break en el segundo set, viéndose 40-0, pero cinco puntos seguidos de Alcaraz al resto terminaron con la resistencia de su rival. 7-5 y dos sets arriba.

Alcaraz, celebrando un punto / EFE

El tercer set sí fue el que el público se imaginaba antes del partido. El murciano ya desplegó su gran tenis y Lajal falló más que en los sets anteriores. Ante la subida de nivel de Alcaraz, el estonio pudo hacer más bien poco y cedió el saque a las primeras de cambio. El español puso la directa y rompió el saque de nuevo para verse 5-1 arriba y a un solo juego de la victoria.

Lajal cumplió con su servicio para poner el 5-2 y Alcaraz cerró el partido en el juego siguiente, con un resultado en el tercer set más abultado y con mayor diferencia. El español se clasifica para segunda ronda después de jugar más de dos horas de partido y adaptarse a la hierba londinense, donde espera pasar mucho más tiempo durante los próximos 15 días.

Un gran papel de Lajal

"Todavía estoy nervioso. Pude entrenar también aquí por ser el campeón y ha sido el primer entrenamiento en el que me he puesto nervioso", aseguraba Alcaraz acerca de jugar en la Pista Central de Wimbledon. El español también elogió a su rival: "No me esperaba el gran nivel que ha mostrado. Voy a seguir de cerca su recorrido en el circuito y estoy seguro de que voy a jugar contra él más a menudo".

Alcaraz ya espera rival en siguiente ronda, que saldrá del duelo entre el australiano Aleksandar Vukic y el austríaco Sebastian Ofner. El número tres del mundo sigue su camino, en un cuadro bastante asequible hasta los cuartos de final, donde podría verse con Daniil Medvedev.