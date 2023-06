¿Cuándo empieza Wimbledon 2023? Fechas y calendario del Grand Slam

La competición arrancará el 3 de julio con la primera ronda de los cuadros individuales, y concluirá el 16 de julio con la final masculina El torneo podrá verse en directo en España a través de la señal de #Vamos y Deportes de Movistar +

El tercer Grand Slam de la temporada ya asoma a la vuelta de la esquina. El All England Club acogerá el torneo más importante de la temporada de hierba, Wimbledon. La competición arrancará el 3 de julio con los encuentros de la primera ronda de los cuadros individuales femenino y masculino, y concluirá el 16 de julio con la disputa de la final masculina.

Cada jornada dará comienzo a las 11:00 hora local, una hora más en España. En la Pista Central los encuentros no empezarán antes de las 14:30 hora peninsular española, y en la Pista Número 1 ocurrirá lo mismo pero con las 16:00 hora peninsular española.

Asimismo, habrá una excepción en las dos últimas jornadas, cuando los encuentros arrancarán a las 15:00 en la Pista Central y a las 12:00 en la Número 1 (hora peninsular española en ambos casos).

Para todos aquellos aficionados al tenis que no puedan desplazarse a Inglaterra para presenciar el torneo 'in situ', la competición podrá verse en directo en la televisión española a través de las cadenas #Vamos y de Deportes por Movistar Plus.