Emma Navarro, la multimillonaria "hija de papá" de los 1.400 millones que brilla en Wimbledon

El dinero, como todo en la vida, juega un papel muy fundamental en el deporte y en las oportunidades de las que todo deportista puede disponer hasta llegar a la élite. Más aún si se trata de deportes individuales, donde la formación y las etapas iniciales corren siempre a cargo de uno mismo.

Muchos son los talentos que se van perdiendo por el camino por la falta de recursos, a la vez que otros tantos gozan de oportunidades que no se corresponden con su proyección. Aunque eso sí, sin talento, trabajo y dedicación, no hay dinero que pueda comprar un sitio entre los mejores.

Eso bien lo sabe Emma Navarro, la tenista norteamericana de 22 años, que está siendo una de las revelaciones en el circuito femenino de tenis. Número 17 del mundo, está ya en la tercera ronda de Wimbledon tras derrotar en la mítica pista central del All England Club a Naomi Osaka, ganadora de cuatro Grand Slams, por un contundente 6-4 y 6-1.

Hija de padre multimillonario, Emma cuenta con una fortuna familiar de 1.400 millones de euros según la revista Forbes, superando con creces cualquiera de las fortunas que pueden acumular los más grandes tenistas de la historia; Roger Federer (550 millones), Novak Djokovic (240 millones) y Rafa Nadal (220 millones)...

Ben Navarro, el padre de Emma, es además el propietario de torneo varios torneo en el circuito profesional del tenis femenino, entre los que se encuentra el Masters 1000 de Cincinnati tanto en categoría masculina como femenina, uno de los nueve eventos de tenis del mundo designados como torneo de primer nivel.

Aficionado al mundo del deporte y empresario de éxito, es definido por su hija como "el tipo más listo que conozco" tras crear su fortuna a pulso con la creación de Sherman Group y Credit One en 1998, empresas especializadas en tarjetas de crédito y cobro de deudas.

Emma Navarro tras derrotar a Osaka / AP

La explosión de Emma Navarro llegó mucho más tarde de lo esperado, tras campeonar en 2021 en la NCAA, todo el mundo esperaba en ella la futura promesa del tenis de los Estados Unidos, algo que tardó en hacerse realidad. "Los resultados y la clasificación en el WTA no es algo que llegue fácilmente... Aunque parece que llegué de la noche a la mañana, he trabajado mucho a lo largo de los años" apunta la tenista.

Jessica Pegula, su mayor espejo

Pero el de Emma Navarro no es un caso aislado en el mundo del tenis. Su compatriota, Jessica Pegula bien conoce la situación que ha tenido que vivir Emma y las constantes críticas por ser hija de una familia con gran patrimonio. Pegula, actual número 5 del mundo, es hija del petrolero Terrence Pegula, que atesora una fortuna de 6.400 millones de euros, entre los cuales forma parte las franquicias de los Buffalo Sabres (NHL) y los Buffalo Bills (NFL).

Jessica Pegula es hija del dueno de los Buffalo Bills de la NFL / AP

“Creo que la gente apoya más a los que menos posibilidades tienen, así que nunca he sentido de verdad que la gente apoyase mi historia. No lo digo en el mal sentido, simplemente es lo que siento. Y no me importa, no me afecta, está bien así. Lo entiendo, y creo que he mejorado al tratar de superar ese obstáculo y asumirlo más como, vale, puede que mi historia no sea la de alguien más desfavorecida, pero es una historia interesante" explicaba la propia Pegula tras tener que sentir una y otra vez que su éxito es debido al dinero.

Ambas no han escondido nunca que la fortuna familiar ha tenido un peso en su formación y oportunidades, pero el término 'nepo baby' tampoco puede emplearse a la ligera. Porque ni los millones de Pegula ni los de Navarro sirven de nada a la hora de colarse entre las mejores del mundo, ni son suficientes para llegar a brillar en la pista más mítica del tenis mundial.