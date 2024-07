¡Djokovic, a semis de Wimbledon sin necesidad de jugar!

Djokovic estará en las semifinales de Wimbledon sin la necesidad de jugar ante De Miñaur. El australiano terminó lesionado en los instantes finales de su duelo en octavos ante Fils. De esta manera, Nole no tendrá que disputar la eliminatoria y se enfrentará en semis ante el ganador del encuentro entre Musetti y Fritz.

"Me resbalé cuando iba a golpear con la derecha en mi primer punto de partido. Sentí que me rechinó un poco en la zona de la cadera, estaba un poco con cautela. Probablemente, sea susto más que nada. La situación estaba tensa, pero en cierto modo me ayudó a relajarme y a terminar el partido", comentó el australiano tras finalizar el encuentro.

DE MIÑAUR TENÍA ESPERANZAS

Al día siguiente del partido, se le realizaron pruebas en la zona de la cadera, lugar en que el jugador sintió molestias. Pese a que no se confirmara su participación ante Djokovic, todo hacía indicar que el australiano podría disputar el ansiado encuentro.

Pero, finalmente, la lesión ha sido más seria de lo que De Miñaur esperaba. Esta nueva lesión se suma a una larga lista que se está viviendo durante el torneo. El último punto de su partido de octavos de final ante Arthur Fils ha sido más caro de lo esperado.

Djokovic, durante su partido / LAP

Djokovic vio recientemente en primera persona lo que ha vivido De Miñaur. El pasado 4 de junio, el serbio renunció a jugar los cuartos de final de Roland Garros tras su lesión de rodilla. De esta manera, pese a mostrar soltura en su juego y sin tener ninguna molestia durante el transcurso del torneo, el serbio podrá disputar la próxima eliminatoria sin desgaste. Con esta semifinal, ya serán 13 las que el serbio habrá disputado en el Grand Slam inglés. Al pasar de ronda, Djokovic hace historia, ya que iguala a Roger Federer como jugador que ha disputado más semis sobre la hierba de Wimbledon.

Tras su pase a semifinales, Djokovic está aún más cerca de disputar una nueva final en Wimbledon. En caso de que conquistara el título, coleccionaría hasta siete trofeos en el Grand Slam inglés y estaría, de esta manera, a tan solo uno de igualar a Roger Federer como Rey de Wimbledon.