Djokovic deja plantado a un periodista durante una entrevista: "¿Tiene alguna pregunta más...?"

Novak Djokovic superó a Holger Rune para lograr estar en los cuartos de final de Wimbledon. El serbio, tras finalizar el encuentro, dejó unas declaraciones más que polémicas dirigidas al público. El número dos del mundo no estuvo de acuerdo con la actitud que tuvieron los presentes y no dudó en enviarles un 'palo'.

"A todos los fanáticos que tienen respeto y que se quedaron aquí esta noche: muchas gracias desde el fondo de mi corazón. Te lo agradezco. Y a todas aquellas personas que han decidido faltarle el respeto al jugador (en este caso, a mí) que tengan muy buenas noches. Bueeeeeeeenas Noches (Gooooooooood Night)", clamó Nole nada más terminar el encuentro.

Este martes, en una entrevista para la 'BBC', Djokovic fue preguntado por lo vivido tras el partido de Rune: "¿Cómo te sientes ahora, tras haber reflexionado sobre ello, en relación con la entrevista post partido?". Djokovic respondió sin dudar con un 'me siento igual'. El periodista, a continuación, volvió a preguntarle por el mismo tema: "Has ganado siete veces aquí, ¿crees que has tenido el respeto que te mereces?". Djokovic respondió de manera amable: "Como dije tras el partido, agradezco a toda la gente, la mayoría en el estadio, que fueron respetuosos (...) apreciamos que los seguidores paguen la entrada y vengan a apoyarnos. Pero cuando creo que la gente se pasa de la raya, reacciono. No me arrepiento de lo que dije ni de mi manera de actuar en la pista".

Pero las pregunta sobre lo sucedido no quedaron aquí y el periodista volvió a incidir sobre lo sucedido: "¿Te ayuda a jugar mejor esa presión?". En ese momento, Djokovic se mostró enfadado por esa insistencia: "¿Tiene alguna pregunta más allá del público o solo se está centrando en eso? Esta es la tercera pregunta y dije lo que tenía que decir".

En ese momento, el entrevistador decidió preguntar por su próximo rival, De Miñaur. La respuesta de Nole no fue amable y abandonó la entrevista tras su respuesta: "Estoy deseando que llegue, será duro", dijo Djokovic, quien se paró sorprendiendo al entrevistador.

Djokovic se mide este jueves ante De Miñaur por un billete a la semifinal de Wimbledon