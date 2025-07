Djokovic da pistas sobre su estado físico antes las semifinales ante Sinner: "Trato de centrarme en mi recuperación para vencer a Jannik"

Novak Djokovic sigue al pie del cañón demostrando una vez más las ganas que tiene de hacerse con su 25 'Grand Slam'. A sus 38 años continúa pisando fuerte y ayer, ante Flavio Cobolli, se hizo con el billete para las semifinales de Wimbledon. Aunque no todo fue bonito, el serbio nos dio un susto cuando Cobolli levantó la segunda bola de partido y Novak se tropezó, cayendo sobre la hierba, emitiendo un grito desgarrador que se escuchó en toda la Central Court.

"Todo pasó tan rápido... Me resbalé y lo noté. El músculo me había estado molestando en el cuarto set, se estaba tensando, y entonces la mala suerte me golpeó en el punto de partido", reflexionaba ante la prensa Novak. El tenista, que necesitó asistencia médica, con ayuda de su fisioterapeuta, pudo volver a jugar para llevarse la victoria.

En relación con su situación actual de salud, comentó que ahora él y su equipo médico tienen que hacer una valoración sobre su estado. "Terminé el partido, quedaban solo unos pocos puntos. Fue un resbalón incómodo, creo que no me he caído mucho este año, lo cual me sorprende. Sucedió en un momento extraño, pero encontré el servicio. Veré con mi fisioterapeuta cuál es la situación."

Es cierto que la edad no perdona y el serbio sabe que es difícil competir con tenistas jóvenes que se encuentran en plena forma. Aunque eso no le frena la ambición de seguir siendo uno de los mejores. "No estaba bromeando sobre los años, ¡son hechos! Soy mucho mayor, pero eso me motiva a ver cuánto más puedo estar hombro a hombro con los tenistas jóvenes. "Obviamente, sabes que el cuerpo no es el mismo hoy como antes. Así que entiendo que el impacto real que pasó lo sentiré mañana. Espero que en las próximas 24 h o 48 h, la gravedad de lo que estaba sucediendo en la cancha no fuese tan malo y pueda jugar".

El serbio fue preguntado sobre lo que supone batirse su 25 'Grand Slam' contra el mejor del mundo, Sinner. Y él fue claro: "Solo trato de centrarme en mi recuperación en este momento. Poniendo mi cuerpo en forma para una batalla muy física. Espero poder entregar el nivel y ser capaz de mantenerlo durante potencialmente cinco sets. Voy a tratar de conseguir lo mejor de mí en ese momento para vencer a Jannik. Intentaré mantenerme en el estado correcto tanto físico como mentalmente, así que puedo pelear con él mientras sea necesario".

Este encuentro nos lleva a un déjà vu que ya tuvo lugar en las semifinales de Roland Garros. "Perdí en tres sets contra Jannik en Roland Garros, creo que jugué de forma sólida, pero él fue mejor en los momentos clave. He conseguido una nueva oportunidad, nuevamente he llegado a las fases finales de un Grand Slam y juego contra el número uno del mundo. No hay mayor desafío que ese. "Daré todo de mí", comentaba Djokovic en la rueda de prensa posterior al partido.

El partido de ayer, que se alargó más de tres horas, no bastó para cansar a Djokovic. "Me siento muy fresco, ja, ja. Debo decir, ¡muchas felicidades a Flavio por un gran torneo y una gran lucha hoy! He jugado una vez con él, entrenamos a menudo en diferentes superficies, pero nunca en césped. Saca muy bien, bastante rápido, tiene buenos golpes y es un gran jugador, espero mucho de él en el futuro. Le deseo todo lo mejor. Le doy el reconocimiento por haber jugado bien, no esperaba que sacase tan bien. En un momento no podía leer su juego, ha progresado muchísimo. La última vez que jugamos… los resultados muestran cuánto ha avanzado. Le dije en la red que tiene un futuro brillante por delante."

Novak no es el único que se ha encontrado con dificultades físicas en el torneo. Sin ir más lejos, su próximo rival, Jannik Sinner, también ha tenido algún que otro lastre físico. En el partido contra Dimitrov, en el que estuvo irreconocible por un nivel relativamente bajo al que nos tiene acostumbrados, el joven se quejó repetidamente del codo, aunque él mismo ha confesado que progresa adecuadamente. "El codo ha mejorado mucho desde ayer", añadía el italiano cuando le preguntaron por sus molestias.

La Central Court promete albergar el viernes un duelo de titanes entre Novak Djokovic y Jannik Sinner, en busca de la final de Wimbledon.