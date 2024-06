Djokovic cree en el milagro y no descarta Wimbledon: "Todavía me queda una semana..."

No hay nada imposible para Novak Djokovic. Tras su lesión en Roland Garros, el serbio se vio obligado a operarse del menisco de la rodilla derecha. La decisión de pasar por quirófano dio por descartada su presencia en el Grand Slam inglés, pero Djokovic, que se encuentra en la capitán inglesa entrenando, aún cree que puede jugar Wimbledon.

El serbio tuvo que poner punto y final a su aventura en Roland Garros tras sufrir un desgarro del menisco medial de la rodilla derecha en su duelo ante Cerúndolo. Todo apuntaba a que el serbio se reservaría para los Juegos y, de esta manera, descartaría jugar en Wimbledon. Pero Nole aún no ha tirado la toalla e intentará estar en Wimbledon. El serbio atendió a los medios e informó sobre su evolución.

"La verdad es que no estoy sorprendido por estar aquí, mi plan desde un principio siempre fue intentar venir aquí y jugar Wimbledon, así que esto exactamente lo que estoy probando. Ahora mismo estoy entrenando, quiero ver cómo va, pero una cosa tengo clara: solamente jugaré el torneo si estoy preparado para llegar lejos y luchar por el título", explica el número dos del mundo.

"Me da esperanzas..."

Djokovic se muestra positivo y confirma que dará lo máximo para estar en la cita inglesa: "No puedo dar demasiados detalles acerca de mi rodilla, pero os puedo decir que la cosa está yendo bien. La rehabilitación va cumpliendo sus plazos, día a día vamos avanzando hacia delante, cada mañana me encuentro un poco mejor. Esta sensación es lo que me está dando esperanzas y motivación para continuar yendo hacia delante. Todavía me queda una semana para prepararme, creo que puede ser tiempo suficiente. Daré lo mejor de mí, eso seguro, pero necesito saber en qué posición estoy antes de que se haga el sorteo".

"No he venido a pasar un par de rondas"

Sobre su nivel, afirma que únicamente jugará en caso de que su físico le permita jugar al máximo nivel: "No he venido aquí para pasar un par de rondas, solo jugaré si tengo la seguridad que necesito. Me lo quiero tomar día a día, estudiando bien cómo me encuentro, cómo me siento y, sobre todo, si puedo competir al máximo. Si veo que no puedo jugar, le daré a otra persona la oportunidad. Solamente jugaré el torneo si estoy en posición de llegar lejos y luchar por el título. No es que me esté poniendo al límite, pero espero que eso suceda en los próximos días. Desde luego, no estaría aquí sin el permiso de los médicos", concluye Djokovic.