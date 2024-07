Djokovic, al borde de la ilegalidad en Wimbledon

La rodillera gris que Novak Djokovic lució en su debut en Wimbledon bordea la legalidad de las reglas del torneo, que obligan a los tenistas a vestir de blanco prácticamente impoluto.

Según las normas del torneo, solo se permite una línea de color, de no más de diez milímetros, en los pantalones, en el cuelo, en el final de las mangas y en las gorras. Las zapatillas y sus suelas deben ser completamente blancas, mientras que solo las mujeres pueden llevar una prenda de color debajo del pantalón para evitar que haya manchas con el periodo. Esta iniciativa fue integrada en 2023.

Sin embargo, Djokovic, siete veces campeón en el All England Club, llevó una rodillera de protección de color gris en su pierna derecha este martes en su victoria contra Vit Kopriva, una excepción que contempla el libro de reglas del torneo: "Los apoyos médicos y esa clase de material debe ser blanca si es posible, pero puede ser de color si es absolutamente necesario".

"Hablé con la presidenta"

El propio Djokovic confirmó en rueda de prensa que recibió luz verde para llevar la rodillera: "Hablé con la presidenta antes de saltar a la pista y me dio luz verde, así que todo bien. Obviamente habíamos preguntado en los días previos para ver si tendríamos permiso. Créeme que hemos tratado de encontrar una rodillera blanca", explicó Djokovic, quien también recordó el caso de Frances Tiafoe, que jugó este lunes con una protección negra en el brazo.

"Creo que el gris es algo mejor, está más cerca del blanco. Sé que no es lo ideal y me gusta ir de blanco entero y respetar las reglas, pero me dieron permiso. Les dije que haremos todo lo que podamos para llevar una blanca en el próximo partido".

El único lugar en el que los tenistas pueden jugar con prendas de colores es en las pistas de entrenamientos del Aorangi Park. "El código de vestimenta es más relajado en el Aorangi", dice el libro de reglas. En el momento en el que se entra en cualquiera de las 18 pistas del club, se requiere de la ropa blanca para poder golpear a la pelota.