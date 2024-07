Djokovic: "Alcaraz va a ganar muchos más Grand Slams, pero ojalá que este no"

El serbio Novak Djokovic aseguró que no quiere parar aquí y que espera "ganar el trofeo" el domingo, cuando se enfrente al español Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon, al que desea suerte en el futuro, pero no en este Grand Slam.

El de Belgrado venció a Lorenzo Musetti en tres sets y repetirá contra Alcaraz la final de Wimbledon. "No quiero parar aquí, espero ganar ese trofeo el domingo", dijo Djokovic en la entrevista a pie de pista, antes de ser preguntado si espera un resultado diferente al de hace un año.

"Espero que sí, él seguro que no. (Carlos) es un gran ejemplo de un jugador joven, que tiene un buen equilibrio en la vida, buenos valores en su familia, mucho carisma, se cuida mucho, la gente le quiere... Es merecidamente uno de los mejores jugadores de 21 años que hemos visto. Tiene un gran futuro sin dudas".

"Él va a ganar muchos más Grand Slams, pero ojalá que este no. Quizás cuando me retire, en quince años. Dejando las bromas a un lado, él ya me ganó aquí en cinco sets, no espero menos de eso, una gran batalla en la pista. Va a sacar lo mejor de mí".