El día en que Djokovic se sentó en la mesa de Nadal y Federer

El 11 de julio de 2021, Novak Djokovic alcanzó el récord de 20 títulos del 'Grand Slam' tras ganar Wimbledon, logro que hasta ese momento solo compartían Roger Federer y Rafael Nadal. El serbio lo consiguió tras vencer en la final al italiano Matteo Berrettini por 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 y 6-3.

En ese momento Djokovic tenía 34 años y era el número 1 del mundo, cuando se hizo con su sexta corona en Wimbledon. El serbio se impuso en cuatro sets y Berrettini no pudo frenar el juego del Novak. Justo en ese mismo momento, en 2021, el tenista venía de triunfar en la arcilla de la Philippe Chartier tras remontar dos sets en contra en la final al griego Stefanos Tsitsipas, además de vencer en la semifinal de Roland Garros en cuatro sets, a ni más ni menos que a Rafa Nadal.

Ganar este sexto título en hierba supuso todo un 'hito' en su carrera, ya que esta victoria lo igualó al suizo y al español como tenista con más 'majors' en su palmarés. El 2021 fue un año de grandes cosechas a nivel de premios, ganó el All England Club después de haber obtenido los títulos del Abierto de Australia y el Abierto de Francia.

Tras finalizar ese partido como ganador, Djokovic atendía a la prensa comentando lo siguiente: "Ganar Wimbledon siempre fue el mayor sueño para mí cuando era niño", dijo el número uno del mundo. Para después añadir: "Un niño de siete años en Serbia construyendo un trofeo de Wimbledon con materiales improvisados y parado aquí con un sexto trofeo real es increíble. "Es increíble", agregó.

Novak no fue el único que habló sobre el partido. El subcampeón de Wimbledon, Matteo Berrettini, reflexionó sobre el encuentro: "Han sido sentimientos increíbles, tal vez demasiado para manejar. Seguro, fue mejor que yo. Bien hecho, está escribiendo la historia del deporte y se merece todo el crédito".

Tras lograr esta hazaña que solo los dos mejores tenistas han sido capaces de lograr, el serbio se acordó de sus grandes rivales, también integrantes de este increíble y dominador 'Big Three'. "Federer y Nadal son los dos jugadores más importantes de mi carrera, lo que han hecho que haya llegado hasta aquí. Son quienes me empujaron a mejorar técnica, mental y físicamente", aseguró el número uno del mundo.

"Estoy en una gran forma y jugando bien. Sacar mi mejor tenis en los 'Grand Slam' es la prioridad en mi carrera, así que lo intentaré", agregó sobre la posibilidad de ganar los cuatro Grand Slams en una misma temporada, algo que solo han hecho Rod Laver y Don Budge.

Este año, la historia podría repetirse y si Djokovic se proclama el campeón de Wimbledon 2025, conseguiría su 25 título de 'Grand Slam' algo que ansia a toda costa. "Wimbledon podría ser mi mejor oportunidad de ganar el Grand Slam número 25 debido a los resultados que he tenido aquí, además de por cómo me siento y cómo vengo jugando aquí en los últimos años", declaró el serbio al medio L'Equipe. Hoy sobre las 16:00 de la tarde, el balcánico se enfrentará a un rival que no le pondrá las cosas fáciles, de hecho, su paso a la final recuerda a la victoria en 2021, ya que esta semifinal también será ante otro italiano, el número 1 del mundo, Jannik Sinner.