Corretja alucina con la final femenina: "Ganar un juego o no, ya te importa un pimiento"

Iga Swiatek es campeona de Wimbledon. La polaca destrozó a la gran sensación del torneo Amanda Anisimova, que había superado anteriormente a la número 1 del mundo: Aryna Sabalenka. La jugadora de Varsovia venció por primera vez el Grand Slam londinense de la manera más sorprendente posible, con un doble 6-0.

Lo de esta final ha sido sublime. Ganar 6-0 no lo hubiera imaginado en sus mejores sueños. Ha estado inconmensurable", comentaba Álex Corretja sobre Swiatek en la narración del partido, que duró menos de una hora en total, concretamente 58 minutos. El público no pudo disfrutar de un partido competido y observó un monólogo en la central del All England Club.

Amanda Anisimova, en la final de Wimbledon / Dave Shopland

Anisimova se mostró totalmente abatida después del partido, entre lágrimas, después de ser arrollada por su contrincante. "Ganar un juego o no, ya te importa un pimiento", apuntaba Corretja antes del juego final del partido, cuando ya se olía la posibilidad

La polaca llegaba al torneo de hierba en uno de los peores momentos de su carrera, después de caer del podio mundial del tenis femenino tras varios años en lo más alto. Sin ir más lejos, dos semanas antes había llorado desconsoladamente en un torneo previo a Wimbledon tras verse superada por la americana Jessica Pegula.

Por el otro lado, Amanda Anisimova, a pesar de su mala actuación en la final de Wimbledon, ha firmado un torneo histórico. El más importante de su vida. Como número 12 del mundo, todavía no había conseguido dar el salto en los Grand Slams y llegar a rondas finales. Aquí lo hizo a lo grande, venciendo a la favorita en la penúltima.

"No voy a olvidar esta experiencia. Gracias a todo el mundo que ha formado parte de esto. Mi equipo ha sido mi familia, ha sido una experiencia inolvidable. Me habéis apoyado y dado la inspiración que necesitaba. Vosotros habéis creído enmíi. También mi madre, que está aquí presente. No era la final que se merecía. Mi madre significa mucho para mí", añadió la estadounidense, que se derrumbó al hablar de su familia.