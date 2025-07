Carlos Alcaraz se reta con Spider-Man: así serán sus 48 horas de 'descanso'

Desde que empezó Wimbledon, Carlos Alcaraz no ha tenido dos días seguidos de descanso libre, algo que por fin ha cambiado. El murciano tendrá dos días para poder darse un respiro y disputar su partido de semifinales el viernes ante el estadounidense, Taylor Fritz.

Después de que Cameron Norrie cayera ante 'Carlitos' en cuartos de final, se le preguntó a Alcaraz qué iba a hacer durante estos dos días libres. Algo a lo que el tenista respondió así: “Hoy va a ser un día genial. Descansaré un poco…”, comentaba a la prensa y paró cuando le gritaron "¡Ibiza!" Desde una de las gradas de la pista central. "No tengo tiempo", respondió con su habitual simpatía..."También intentaré pasar tiempo con mi familia y mi equipo, ir al centro de Londres..."pero seguro que voy a jugar al golf para apagar un poco mi mente". "Cuando algo me funciona, tengo que seguir haciéndolo".

Como hemos podido ver, Wimbledon es una cita que atrae a muchas personalidades muy reconocidas de diferentes ámbitos. Entre ellos, el exfutbolista David Beckham, la cantante Olivia Rodrigo o el mismísimo Roger Federer han sucumbido al evento del año. Pero de todos ellos, hubo una persona que reto a Carlos Alcaraz a jugar a golf juntos. En el entrenamiento previo al partido del martes, el número dos del mundo, conoció a Spider-Man, o más bien a Tom Holland. Un encuentro casual en el que ambos se mostraron en muy buena sintonía, intercambiando unas palabras cerca del hobby que los dos chicos comparten: el golf. "Te he visto jugar al golf, eh. Tienes buen swing", le decía Alcaraz. A lo que Spider-Man le contestó en forma de reto amistoso "Deberíamos jugar, te daré mi número y jugamos".

Aunque tenga 48 horas para descansar de su deporte, Alcaraz no se va a desvincular completamente de este. "Obviamente, hay unos cuartos de final interesantes, que al final, como amante del tenis y como jugador que sigue el torneo, me gusta ver cómo están de forma los jugadores, me gusta ver los partidos, intentar hacer tácticas para el futuro. Por eso mañana vamos a intentar ver algo de tenis, comentaba el tenista del Palmar.

Solo queda ver cuando ambos se encuentran para ir a jugar. "Para mí sería un gran honor. Intentaré organizarlo en estos dos días que tengo tiempo de sobra". "Así que a ver si está disponible y nos ponemos a jugar".