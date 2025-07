Bouzas: "Vengo a hacerlo muy bien, no a presentarme y ver qué pasa"

La española Jéssica Bouzas, que se clasificó este sábado por primera vez en su carrera para los octavos de final del torneo de Wimbledon, aseguró que su mentalidad ha cambiado y que ahora compite para "hacerlo bien" y no sólo para "presentarse y ver qué pasa".

La de Pontevedra derrotó en tres sets a Dayana Yastremska, un año después de eliminar a Marketa Vondrousova, por entonces campeona del torneo, en primera ronda en la pista central.

"He vivido, sobre todo el año pasado, situaciones que nunca había vivido, que al final tienes que pasar por ahí y ahora el volver a Wimbledon... Es verdad que cuando vienes a tu primer cuadro final de Wimbledon y juegas en la pista central con la vigente campeona, pues luego una primera ronda normal se te hace lo más, no fácil, pero lo más normal del mundo. Entonces, creo que sobre todo mi mentalidad ha cambiado mucho de venir aquí a hacerlo muy bien, no sólo a presentarme y a ver qué pasa", dijo Bouzas a los medios españoles presentes en Wimbledon.

Bouzas es, además, la primera española en la historia en estrenar su casillero de segundas semanas en Wimbledon.

"No sé si la palabra es liberada, pero sí motivada. Esto me da ganas de seguir, de creer mucho más en mí y de saber que esto es posible, que es posible llegar a octavos y más allá. Estoy con muchas ganas. Sabía que podía hacerlo", indicó.

La de Vilagarcía de Arousa, tras vencer a Yastremska, se fue corriendo a su banquillo a celebrarlo con su gente, soltando alguna lágrima y la presión de haberse quedado en varias ocasiones en el pasado frenada en esa tercera ronda.

"Tenía esa espinita clavada de la tercera ronda. Al final es pura felicidad por ver que estás avanzando, que hemos superado ahí una barrera que teníamos presente, que teníamos muchas ganas y al final ellos son los que saben realmente todo lo que hay detrás de estas cosas y son mi mayor apoyo. Es una alegría enorme y emociona", concluyó.