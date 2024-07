Badosa vuelve a ilusionarse

Una derrota nunca es buena, y más a las puertas de unos cuartos de Wimbledon. Pero la ilusión y el optimismo han vuelto para Badosa. Pese a caer de manera dramática ante la croata Donna Vekic (6-2, 1-6 y 6-4), la catalana realizó su mejor torneo desde que se lesionó el año pasado en Roma.

Los últimos meses habían sido un calvario para Badosa. Los problemas físicos constantes que ha mantenido a lo largo de la temporada habían impedido que la española pudiese disfrutar sobre la pista. Unas molestias que le hicieron renunciar a importantes torneos y, en caso de disputarlos, su aventura en ellos duraba escasos partidos. De esta manera, pese a la reciente derrota, Wimbledon ha sido un soplo de aire fresco para la española.

Badosa se quedó a tan solo unos juegos de batir su mejor registro en Wimbledon. La catalana nunca ha logrado estar en cuartos del Grand Slam inglés y estuvo a solamente un paso de lograrlo. Un hito que, visto es perspectiva, era poco probable de conquistar, teniendo en cuenta los complicados meses que había pasado. Es por esto que, pese a caer de manera dramática, Badosa puede sacar muchos puntos positivos de lo logrado en Reino Unido.

La catalana, eso sí, mostró un importante enfado nada más terminar el encuentro. Se dirigió hacia su rival para darle la enhorabuena, pero se marchó de manera inmediata hacía los vestuarios sin despedirse del público. El enfado era claro, sobre todo por la manera de terminar el encuentro y quedándose a las puertas de batir su mejor registro en el torneo.

"Me quedo con lo positivo"

Pero de cara al futuro Badosa puede ser más que optimista. Ha logrado dejar atrás sus molestias y ha vuelto a disfrutar sobre la pista. Batiendo a importantes rivales como Kasatkina y Muchova, la catalana ha sido una de las grandes protagonistas del torneo y ha vuelto a estar en el foco, sorprendiendo a propios y extraños. La tenista sacó conclusiones positivas de su aventura en Wimbledon: "Es una mezcla (de orgullo y decepción), pero me quedo con lo positivo. Es lo que me caracteriza, seguir luchando. Ha sido un buen torneo, mi tercera vez en cuarta ronda, me ha faltado un paso más. Voy a seguir viniendo muchos años y a seguir a ver si puedo dar un paso más". Están siendo partidos de nivel alto todos los que estoy perdiendo. Viniendo de lo que vengo, la dinámica es buena" reconoció.

Tras su renuncia a jugar los Juegos de París, el próximo gran reto de Badosa será el US Open. Antes de esa cita, la española aún no ha confirmado su presencia en ningún otro torneo. Su buen nivel en Wimbledon hace indicar que la tenista jugará nuevos campeonatos para seguir con su buena dinámica.