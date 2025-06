Badosa se sincera tras caer en Wimbledon: "No está en mi control"

La española Paula Badosa se quedó con lo positivo tras la derrota contra Katie Boulter en la primera ronda de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, y dijo que al menos ha podido "competir hasta el final".

Badosa defendía los octavos de final del año pasado, pero cedió en tres sets contra Boulter, la favorita del público y que ha ganado en sus seis últimos debuts aquí. "He estado arrastrando un poco lo que venía esta semana", dijo Badosa, recordando la rotura en el psoas que sufrió hace unos días en Berlín. "Pero es lo que hay, al menos he podido competir hasta el final y ella ha jugado bien, así que le doy la enhorabuena".

La española, además de esa rotura en el psoas, sufre un problema crónico en la espalda que no le permite competir con regularidad desde hace tiempo. "Lo más duro al final es el verte bien, pero volver a parar, y luego volver. Como que vas un poco a remolque todo el rato, ¿no? Solución no la tengo; si no ya la estaría haciendo. Sólo me queda aceptar que no está en mi control y seguir luchando", aseveró.

La tenista española afirmó que, cuando se encuentra en buen estado físico, ha demostrado ser "de las mejores del mundo". "El tema es que tengo que estar bien ahora. Lo positivo es que tengo unas semanas ahora para la gira americana, para recuperar bien, para parar de verdad, porque no he podido al final después de Berlín, iba un poco al límite con lo del psoas", comentó.