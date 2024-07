Badosa respira: "Ahora puedo jugar con tranquilidad"

La española Paula Badosa, que venció a Karolina Muchova este lunes, aseguró que ahora puede jugar "con tranquilidad" al no defender muchos puntos de aquí hasta final de año.

La tenista española apenas jugó después de Wimbledon la temporada pasada debido a una lesión de espalda que le tuvo apartada de las pistas varios meses, lo que provoca que, estando ahora entre las noventa mejores del mundo, pueda mejorar su ránking con facilidad en los próximos meses.

"La verdad es que ayuda, no te voy a engañar. Cuando no encontraba esa continuidad y me venía la gira de tierra, que era donde tenía algo de puntos, donde me mantenía un poco, pues obviamente ahí estaba un poquito más agobiada", dijo este lunes Badosa en rueda de prensa.

"Ahora sabiendo que más o menos ahí lo he cubierto, digamos, puedo jugar con esa tranquilidad y sabiendo que todo lo que me viene ahora pues me suma. Me ayuda porque mi objetivo no es estar la noventa del mundo".

Sobre su estado físico, Badosa afirmó que su espalda "va mejor". "Hay días que me molesta un poco más que otros, pero lo tengo bastante controlado con mi equipo. La hierba me ayuda en ese aspecto, es más suave y también hay menos intercambios, entonces de momento me estoy sintiendo bastante bien".