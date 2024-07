Badosa: "Los momentos difíciles me dan fuerza"

La española Paula Badosa aseguró que merecía ganar su partido ante Daria Kasatkina (7-6 (6), 4-6 y 6-4) y que sentía que hubiera sido injusto si hubiera perdido.

Badosa se clasificó este viernes a los octavos de final de Wimbledon por tercera vez en su carrera y ganó tres partidos seguidos por primera vez desde Roma en 2023, antes de sufrir la lesión en la espalda que le ha lastrado el último año.

"En el primer set también me lo sentía", dijo la española en rueda de prensa sobre si merecía ganar el encuentro. "En el segundo set quizá he bajado un poco el nivel y ella lo ha subido, pero en el tercero también sentía lo mismo. Y hay veces que lo sientes dentro, ¿no? Aunque iba 4-2 abajo, era como que tenía la sensación de que no sería justo que hoy perdiera porque creo que estoy yendo a por el partido, estoy jugando, luchándolo, estoy tácticamente jugando bien. Se me estaba escapando por pocos detalles y ella estaba aprovechando también mis errores. Entonces sentía que merecía ganar hoy".

La española comentó que en determinados momentos del tercer set se le vinieron a la cabeza los malos ratos que ha pasado en los últimos tiempos debido a los problemas de espalda.

"Yo soy una persona que tengo mucha memoria y me acuerdo de los momentos difíciles, entonces también me vienen en ese momento en el partido y en parte eso también me da fuerza. Yo me acuerdo en el 4-3 abajo, en el 5-4 arriba, en el tercero, me he sentado, he cerrado los ojos y he pensado en todo eso y eso me ha ayudado y creo que me da fuerza a sacar estos momentos adelante", explicó.

"Me viene cuando en febrero o marzo no estaba pudiendo jugar. Me tuve que retirar de torneos, de Indian Wells, que era un torneo muy especial, estuve muchos días llorando y estaba muy mal en esa época porque no sabía lo que iba a pasar y me viene mucho ese momento y el principio de la gira de tierra también, el momento de Stuttgart, que me retiro, el momento de Madrid. A mí esos momentos difíciles me han dado fuerza", cerró al respecto