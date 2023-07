Badosa: "Me he sorprendido después de estar cinco semanas en el sofá"

"Decidí venir, quizás era un poco locura, porque estoy en el límite e la recuperación", dijo la española tras ganar en primera ronda de Wimbledon "Es una lesión delicada, lenta, que haga lo que haga, me perjudica, pero de momento me han dicho que no hay mucho riesgo", añadió Badosa

La española Paula Badosa aseguró que se ha sorprendido a sí misma después de ver su nivel ante Alison Riske, porque venía de estar cinco semanas en el sofá y con rehabilitación tras lesionarse en la columna vertebral hace dos meses.

"Llevó cinco días entrenado 40 minutos al día. Venía a intentar disfrutar de la energía del torneo, empezar a ponerme en forma. Era una manera diferente de entrenar. Decidí venir, quizás era un poco locura, porque estoy en el límite e la recuperación", dijo Badosa tras inclinar a Riske por un doble 6-3 y clasificarse a la segunda ronda de Roland Garros.

"Me he sentido bien. Me ha sorprendido el nivel después de estar cinco semanas en el sofá y haciendo rehabilitación. Es una lesión delicada, lenta, que haga lo que haga, me perjudica, pero de momento me han dicho que no hay mucho riesgo. Soy una persona que me gusta ir un poco al límite", añadió la española, que se enfrentará a la ucraniana Marta Kostyuk en segunda ronda.

"Marta es muy buen, siempre es muy peligrosa y le gusta jugar partidos grandes. Tiene mucho desparpajo".