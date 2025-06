Badosa: "Físicamente estoy mucho mejor que en Roland Garros"

La española Paula Badosa, que debutará este lunes contra Katie Boulter, aseguró que se sentía "muy bien física y tenísticamente" en Berlín, antes de la rotura en el psoas que le obligó a retirarse.

Badosa ha completado varios entrenamientos en Wimbledon y espera estar lista para debutar este lunes en la pista central contra la británica Boulter, la favorita del público.

"Físicamente estoy mucho mejor que en Roland Garros, que estaba menos rápida. He hecho un cambio muy grande, después de perder en París fue a entrenar y llevaba días muy buenos y se notó mucho en Berlín", dijo la española, que ganó dos encuentros en la capital alemana antes de tener que retirarse en cuartos de final.

"Con esta pequeña rotura no he podido entrenar tanto. Tengo que ver cómo me responde en competición, con toda la tensión y todo, pero quitando eso físicamente me sentía muy bien y tenísticamente también", añadió.

El año pasado, Badosa hizo octavos de final en Wimbledon, un resultado que levantó su temporada y su carrera después de todos los problemas en la espalda que ha sufrido en los últimos años.

"Siempre me gusta y siempre es especial. Tengo algo ahí dentro de que no he pasado de cuarta ronda aquí. Es algo que siempre quiero superar, pero he hecho buenos partidos en hierba. Mi juego se adapta bien aquí y siempre me he sentido cómoda".