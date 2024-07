Badosa despierta de su sueño en Wimbledon

La española Paula Badosa cayó este domingo ante la croata Donna Vekic (6-2, 1-6 y 6-4) y se despidió del torneo de Wimbledon en octavos de final.

Badosa, en su mejor torneo desde que se lesionó el año pasado en Roma, perdió la oportunidad de estar en cuartos de final de Wimbledon por primera vez en su carrera y de igualar su mejor resultado en un Grand Slam, los cuartos de final de Roland Garros 2021.

El partido ante la croata estuvo marcado por los parones por lluvia, ya que se suspendió en tres ocasiones, con 5-2 para Vekic en el primer set, con 5-1 para Badosa en el segundo y con 4-3 para la croata en el tercero.

En una jornada muy intermitente por los constantes chaparrones, Badosa luchó hasta el tercero, en el que la croata mostró un punto más de agresividad y colocó once golpes ganadores.

Con 4-5, Badosa tuvo un punto para poner el 5-5, pero fue Vekic la que se impuso al aprovechar su primer punto de partido. Una bola demasiado larga de la española entregó a Vekic su primera presencia en los cuartos de final de Wimbledon y en los cuartos de un Grand Slam desde el Abierto de Australia en 2023.

La croata terminó tirada en el suelo y llorando por un resultado que le permite meterse entre las treinta mejores del mundo. Su siguiente rival será la ganadora del duelo entre la neozelandesa Lulu Sun y la británica Emma Raducanu.

"Viniendo de donde vengo, la dinámica es buena"

La española Paula Badosa, eliminada este domingo de Wimbledon, manifestó que, viniendo de donde viene, la dinámica es buena y que solo le falta un paso más en estos torneos.

"Es una mezcla (de orgullo y decepción), pero me quedo con lo positivo. Es lo que me caracteriza, seguir luchando. Ha sido un buen torneo, mi tercera vez en cuarta ronda, me ha faltado un paso más. Voy a seguir viniendo muchos años y a seguir a ver si puedo dar un paso más", explicó la española en rueda de prensa.

"Esto no es un punto de inflexión. Madrid sí fue un punto de inflexión, por tocar fondo. Desde ahí llevo jugando partidos buenos, jugando contras las mejores del mundo. A Donna la considero de las mejores del mundo en esta superficie. Están siendo partido de nivel alto todos los que estoy perdiendo. Viniendo de lo que vengo, la dinámica es buena".

El partido se caracterizó por los problemas con la lluvia, que obligaron a suspender el partido en el primero, segundo y tercer set.

"No es fácil. La última vez me notaba un poco más el cuerpo... Este torneo se caracteriza por esto y hay que aceptarlo. Ella ha jugado muy bien los dos últimos juegos y toca aceptarlo"