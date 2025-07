Anisimova, desolada tras el ridículo en la final de Wimbledon: "Mi madre no se merece esto"

Iga Swiatek es campeona de Wimbledon. La polaca destrozó a la gran sensación del torneo Amanda Anisimova, que había superado anteriormente a la número 1 del mundo: Aryna Sabalenka. La jugadora de Varsovia venció por primera vez el Grand Slam londinense de la manera más sorprendente posible, con un doble 6-0.

"Gracias Iga. Eres una jugadora increíble, lo has demostrado. Has hecho dos semanas increíbles. Felicidades a ti y a tu equipo. Ha sido una atmosfera brutal, me hubiera gustado haber hecho una mejor actuación para vosotros", explicó Anisimova durante la entrega de premios de Wimbledon.

"No voy a olvidar esta experiencia. Gracias a todo el mundo que ha formado parte de esto. Mi equipo ha sido mi familia, ha sido una experiencia inolvidable. Me habéis apoyado y dado la inspiración que necesitaba. Vosotros habéis creído en mi. También mi madre, que está aquí presente. No era la final que se merecía. Mi madre significa mucho para mí", añadió la estadounidense, que se derrumbó al hablar de su familia.

"Felicitar a Amanda por las increíbles dos semanas que ha jugado. Da igual lo que ha pasado hoy, has hecho un torneo y esfuerzo tremendos", comentó después del partido Swiatek, que quiso ser comprensiva y buena compañera con su rival, que estaba totalmente desconsolada después del resultado.

Tan solo se ha dado dos veces un marcador con doble 'rosco' en una final femenina de Grand Slam: en Wimbledon 1911 y en Roland Garros 1988. En el caso del torneo londinense, Dorothea Douglass superó a Dora Boothby en un duelo británico, mientras en París lo hizo Stefi Graff ante Natasha Zvereva.