El All England Lawn Tennis Club e IBM lanzan nuevas funciones de IA para fomentar la interacción en tiempo real de los aficionados en Wimbledon

El All England Lawn Tennis Club e IBM (NYSE: IBM) han anunciado hoy nuevas e innovadoras experiencias digitales impulsadas por IA que estarán disponibles durante The Championships, Wimbledon 2025. Entre ellas, destaca el debut de Match Chat, un asistente interactivo de IA que puede responder preguntas de los aficionados durante los partidos individuales en vivo. Además, se mejora la herramienta Likelihood to Win, que ahora ofrece un porcentaje proyectado de victoria que se actualiza a lo largo de cada juego.

Estas soluciones, que combinan datos de partidos y capacidades de IA generativa con watsonx, son el último paso en el compromiso conjunto del All England Club e IBM por ofrecer a los aficionados formas innovadoras y únicas de interactuar con el torneo a lo largo de sus dos semanas de celebración.

Match Chat estará disponible en la App de Wimbledon y en wimbledon.com. Los aficionados podrán interactuar con el asistente utilizando preguntas predefinidas o escribiendo sus propias consultas (por ejemplo: “¿Quién ha convertido más puntos de break en el partido?” o “¿Quién está jugando mejor?”). Las respuestas inmediatas y el análisis del partido, todo ello generado por IA, ofrecerán información relevante y enriquecerán la experiencia del aficionado.

Match Chat / Wimbledon

Match Chat está desarrollado con tecnologías de watsonx Orchestrate, incluyendo un conjunto de agentes de IA y modelos grandes de lenguaje (LLMs), como IBM Granite, entrenados específicamente en el estilo editorial de Wimbledon y el lenguaje propio del tenis. También estará disponible tras los partidos en IBM Slamtracker para ciertos encuentros de alto perfil.

La herramienta mejorada Likelihood to Win genera proyecciones a partir de un análisis exhaustivo basado en IA, que combina estadísticas de jugadores, opiniones de expertos y el impulso del partido. Esta herramienta utiliza tecnologías de IBM, incluyendo Red Hat OpenShift, que permiten a los desarrolladores construir, desplegar y escalar aplicaciones de forma rápida y eficiente en múltiples entornos.

Estas funcionalidades tienen como objetivo ayudar a Wimbledon a crear experiencias complementarias que fomenten la interacción de los aficionados en todo el mundo. Además, ofrecen más formas de seguir de cerca la acción de los partidos individuales femeninos y masculinos en tiempo real, mientras se desarrolla.

Los aficionados pueden acceder a estas funciones, y a muchas más, a través de IBM Slamtracker, disponible en la App de Wimbledon y en wimbledon.com.

Usama Al-Qassab, Marketing & Commercial Director en el All England Club, señaló: “Estamos comprometidos con ofrecer a los aficionados la mejor experiencia posible de Wimbledon, ya sea a través de la televisión, la radio, medios digitales o desde el propio recinto. Las innovaciones que hemos introducido en los últimos años, impulsadas por la IA generativa y desarrolladas en colaboración con IBM, nos permiten ofrecer formas emocionantes de que nuestros cientos de millones de aficionados en todo el mundo interactúen con The Championships. Las nuevas funciones de este año animarán a la audiencia de Wimbledon a sumergirse y participar en toda la acción del torneo como nunca antes”.

Jonathan Adashek, Senior Vice President de Marketing y Comunicación en IBM, añadió: “Con herramientas como Match Chat y Likelihood to Win, demostramos cómo la IA de watsonx permite ofrecer a los aficionados análisis en tiempo real y una experiencia más cercana con el torneo y sus protagonistas. Nuestra colaboración a lo largo de 35 años con el All England Club es un ejemplo más de cómo IBM ayuda a sus clientes a desbloquear y extraer valor duradero de sus datos únicos mediante IA”.

The Championships, Wimbledon se celebrará del 30 de junio al 13 de julio de 2025. Para ver estas tecnologías en acción, visita wimbledon.com o descarga la App de Wimbledon en tu dispositivo móvil, disponible en la App Store y en Google Play Store.