Alcaraz, sobre Zverev: "Muchos jugadores hablan de salud mental. Como dije, yo he encontrado lo que me funciona bien"

Es cierto que el tenis es un deporte que nos hace disfrutar a todos y que a nivel nacional, tenemos grandes talentos que nos regalan victorias estelares. Pero el mundo del tenis, está dando que hablar sobre un tema que últimamente esta a muy a la orden del día: la salud mental de los jugadores y los métodos efectivos para abordarla.

Entre otros tenistas que han expresado etapas complicadas por este deporte, fueron unas delacaraciones del número 3 del mundo, Alexander Zverev las que sorprendieron a todo el mundo como si de un grito de ayuda se tratara. El jugador se abrió a la prensa tras perder en el encuentro ante el tenista Arthur Rinderknech en Wimbledon el martes. Algo completamente inesperado, ya que fue su primera derrota en la primera ronda de un Grand Slam desde la edición del 2019 del All England Club.

Declaraciones que no dejaron indiferentes a nadie, incluso a Carlos Alcaraz, quién opinó sobre lo que el germano comentó. "Bueno, sí, me he sentido decaído muchas veces en la pista de tenis o en los torneos. Estoy muy feliz de haber encontrado el camino de nuevo con tanta alegría en la pista.Como dije, para mí no se trata de ganar o perder. Se trata simplemente de divertirme jugando al tenis, de disfrutar pisando la pista sin pensar en el resultado. Se trata simplemente de vivir el momento. Para mí, jugar aquí en Wimbledon es un regalo. Cada partido que juego es un regalo. Intento aprovecharlo al máximo, disfrutarlo al máximo. A veces es muy difícil, lo sé. Y lo acepto.Juego solo para mí, para mi equipo, para mi familia. Sin pensar en nada más, solo en ser feliz en la pista. A mi me va bastante bien. Veo que muchos jugadores hablan de salud mental. Como dije, yo he encontrado lo que me funciona bastante bien. Estoy intentando seguirlo", explicó.

'Carlitos' no fue el único en hablar. El tenista balear, Jaume Munar, que logró brillar y entrar en la clasificación de la tercera ronda de Wimbledon y por primera a la de un Grand Slam confesó cómo él se sentía en referencia a las exigencias que suponía el mundo del tenis y cómo esto te puede destruir.

"La realidad es que en esos temas, lo primero de todo, me gusta ser comprensivo, porque lo veo desde la posición que lo ve el jugador... Y entiendo qué se pasan momentos duros, jodidos. Yo he pasado muchos a lo largo de mi carrera, lo que no soy es de comentarlos. Uno tiene que entender primero la esencia de nuestro deporte: un deporte individual, muy exigente, un ranking que está pisándote los talones continuamente porque los puntos van y vienen...y después un calendario que es duro, es una realidad". Aunque todo esto es una realidad, el tenista no ha pasado por alto todos los beneficos que este nivel de vida te da, tanto a nivel económico como a nivel de sueños que cumplir, y que por ese motivo es muy difícil saber encontrar un equilibrio.

Munar también comentó lo difícil que es compaginar su vida como deportista con su vida personal. "Es duro no a nivel de jugar a tenis, es duro el viajar constantemente, los periodos de adaptación, el poco tiempo que tienes en casa, el poco disfrute vital que tienes a nivel familiar y personal comparado con una persona de otro ámbito". "Si solo la gente se centra en lo material, tenemos una vida de lujo, pero no solo es eso", añadió.

"Yo como jugador entiendo, y me ha pasado, que hay momentos en que cuando te metes en el lado oscuro, es difícil sopesarlo todo... pero hay que ser conscientes y tener la madurez suficiente para entender que los buenos momentos y los malos se viven en la vida y en el tenis, y yo me lo tomo de esa manera". "A nivel mental es muy importante estar y saber perseverar".

La derrota inesperada de Zverev, le dejó muy tocado y así lo expresó en sus declaraciones a la prensa de Wimbledon, dando a conocer cómo se encontraba mentalmente. "Me siento muy solo en la pista. Tengo problemas a nivel mental, lo llevo sintiendo desde después del Open de Australia. Estoy intentando encontrar maneras de salir de este atolladero, pero vuelvo a caer. No es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida en general ahora mismo y no es agradable. Me cuesta encontrar la alegría fuera de la pista y me siento muy, pero que muy solo. "Mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí", expresaba Zverev. Su derrota se tradujo en otro cabeza de serie fuera de la lista de los clasificados para la siguiente ronda de Wimbledon, algo que está sorprendiendo mucho a todos.