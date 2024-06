Alcaraz va a por todas en Wimbledon

El español Carlos Alcaraz se entrenó durante dos horas junto al italiano Flavio Cobolli antes de participar en una exhibición y de cara a Wimbledon avisó: "Estoy aquí para hacer el mismo resultado del año pasado".

El jugador murciano realizó 45 minutos de calentamiento este viernes junto a Cobolli antes de jugar dos intensos sets ante el italiano que venía caliente de competir tras ser eliminado en los cuartos de final de Eastbourne el día anterior.

Tras los ejercicios, marcados también por el cambio de temperatura en Londres, más frío y ventoso este viernes que el resto de la semana, Alcaraz asistió a un acto de su proveedor de raquetas, Babolat, en el que participó en una especie de exhibición junto a miembros del cercano Wimbledon Club, adyacente al torneo.

El español hizo un par de entrevistas con televisiones internacionales antes de unirse a un peloteo en el que se alternaban miembros del club y otros jugadores patrocinados por Babolat, como Cameron Norrie, Karolina Pliskova, Holger Rune, Camila Osorio, Arthur Fils, Sofia Kenin y Jordan Thomspon.

Después, el español atendió al resto de la prensa y despejó el estado de su antebrazo derecho, que le lastró durante la gira de tierra batida.

"Siento que ya no tengo ninguna lesión, que puedo pegarle con libertad. Puedo pegarle al 100 % sin pensar en ello. Hemos hecho un gran trabajo en ello. La temporada de tierra ha sido difícil, pero ya no he sentido nada de dolor", aventuró el español, que conoció este viernes su suerte en el cuadro del torneo.

Debutará ante Mark Lajal, 262 del mundo y sin partidos jugados en Grand Slam, y después tendrá un cuadro más o menos sencillo hasta unos cuartos de final ante Tommy Paul y unas semifinales frente a Jannik Sinner. Evitará a Novak Djokovic hasta la final.

"Estoy aquí para hacer el mismo resultado que el año pasado", expresó Alcaraz, que tendrá el honor de inaugurar este lunes la pista central como vigente campeón del torneo.