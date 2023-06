Alcaraz tocará pista el viernes con "todo bajo control"

El murciano aun no se ha entrenado en las pistas de entrenamiento del All England Club No se han disputado los dos partidos de exhibición ante Holger Rune y Dominic Thiem

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se ejercitó en el gimnasio del Aorangi Park, en las instalaciones de Wimbledon, a la espera de tocar pista este viernes por primera vez desde que ganó el torneo de Queen's.

El murciano estuvo acompañado por su fisioterapeuta, Juanjo Moreno, con el que hizo ejercicios en la camilla de masajes, de explosividad en el banco, y en la cinta de correr y en la bicicleta. En la parte final de la sesión se les unió Juan Carlos Ferrero, con el que Alcaraz ha jugado estos días al golf en la capital británica.

El plan de Alcaraz es volver a empuñar la raqueta este viernes, a las 12:00 hora local, una vez se hayan mitigado los problemas en el abductor de la pierna derecha que ha sufrido desde la final de Queen's contra Alex de Miñaur.

Desde el equipo del español apuntan a que "todo está bajo control" y que decidieron dar un par de días de descanso adicionales al tenista para evitar agravar el problema del abductor, así como la fatiga por la exigencia de la semana en Queen's.

El de El Palmar se ha tenido que dar de baja de las dos exhibiciones que iba a disputar esta semana, contra Holger Rune, el miércoles, y contra Dominic Thiem, el jueves.

Las molestias han sido peores que lo que el propio Alcaraz preveía el domingo, cuando aseguró que su preparación para Wimbledon no iba a cambiar y se iba a mantener como había planeado antes de Queen's.

Sin embargo, mientras sus rivales directos, como Novak Djokovic y Jannik Sinner hacen sesiones dobles para preparar el tercer Grand Slam de la temporada, Alcaraz ha tenido que retrasar hasta el viernes, a tres días del comienzo del torneo y cuatro de su debut, su primer entrenamiento en el All England Club.