Alcaraz: "Voy a por Tiafoe"

El español Carlos Alcaraz, que se clasificó este miércoles a la tercera ronda de Wimbledon, aseguró que va a "por Tiafoe", después de vencer al australiano Aleksandar Vukic. "Estoy muy contento con el partido, por la manera en la que he jugado", dijo Alcaraz tras el encuentro frente al australiano, en el que restó para no perder el primer set.

"El primer set ha sido la clave, ha estado muy ajustado. Después de eso he jugado un gran 'tie break' y en el segundo y en el tercer set he estado a un nivel muy alto" "Ha sido difícil para mí cerrar el set, así que sabía que para él iba a ser igual", comentó respecto al primer parcial, en el que restó para no perderlo.

"Tenía que estar ahí, meter restos, buscar golpes ganadores. En esos momentos tienes que aumentar tu nivel, ser agresivo, es en todo lo que pensé y me ayudó mucho". Su rival en la siguiente ronda será el estadounidense Frances Tiafoe, que dijo tras ganar a Borna Coric que va a por Carlos. "Voy a por él", bromeó el español.

"Jugamos un gran partido en el Abierto de Estados Unidos. Es un jugador muy talentoso, muy top aquí en hierba. Va a ser una partido difícil, pero estoy listo para ese reto".