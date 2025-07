Alcaraz, tercera final consecutiva y al acecho de Becker y Sampras

Lo de llegar a la final de Wimbledon empieza a ser habitual en Carlos Alcaraz. Incluso rutina. El murciano derrotó en cuatro sets en las semifinales del Grand Slam londinense a Taylor Fritz y estará por tercera vez consecutiva peleando por el título sobre la hierba. Una hazaña increíble a la altura de las grandes leyendas de este deporte.

El murciano juega en Wimbledon como en el jardín de su casa. Contra Taylor Fritz, un jugador peligroso por su buen servicio, exhibió todo su gran repertorio: la derecha ganadora, dejadas y voleas de dejada, e incluso se puso a la altura del americano en gran parte del partido y superó la docena de 'aces'.

En los últimos Grand Slams, el español ha dado un paso adelante y gestiona los momentos más complicados de la mejor manera. Con calma y jugando mejor que nunca. Por ese motivo el partido no se fue a cinco sets; Fritz tenía dos bolas de set, pero Alcaraz no quería que se alargase más el partido y no concedió más puntos hasta el final.

"Ahora mismo no quiero pensar en el domingo. Solo quiero disfrutar de este momento y de haber llegado a mi tercera final consecutiva. Tendré que pensar en el domingo; voy a ver la otra semifinal también y ya veremos", comentó el español después de su victoria consecutiva número 24. Desde Barcelona no sabe lo que es perder.

El murciano también tuvo unas palabras sobre esta racha, la mejor de su carrera con diferencia. "No pienso para nada en la racha ganadora ni en los resultados. Este es mi sueño: pisar estas hermosas pistas y jugar al tenis en los torneos más hermosos del mundo. Eso es todo lo que intento pensar en cada torneo y por eso intento llevar alegría a las pistas".

Alcaraz celebra el pase a la final / Associated Press/LaPresse

Con esta tercera final, Alcaraz ya iguala el récord de varias leyendas del tenis, como el propio Rafa Nadal (2006-2008), John Newcombe (1969-1971), Stefan Edberg (1988-1990) y Novak Djokovic (2013-2015). Cabe recordar que en la actual etapa, el serbio ya encadena seis finales consecutivas desde el año 2018.

Acechando a los mejores de la historia

El español ya está a tan solo una final más de igualar a Boris Becker y Pete Sampras, que fueron capaces de encadenar cuatro seguidas. En otro nivel ya están John McEnroe (5), Bjorn Borg (6), Novak Djokovic (6) y Roger Federer (7). El suizo no dejó de hacer finales desde el año 2003 hasta 2009.

Si Alcaraz gana la final de Wimbledon y encadena tres victorias consecutivas, entrará en un grupo todavía más selecto. Antes, deberá derrotar al ganador del duelo entre Novak Djokovic y Jannik Sinner en un duelo que será frenético sea cual sea el rival. Charly sigue haciendo historia en el tenis y tan solo tiene 22 años recién cumplidos.