Alcaraz: "Este es mi sueño"

Carlos Alcaraz buscará este próximo domingo su sexto título de Grand Slam tras superar a Taylor Fritz en semifinales. Pese a ello, el español aseguró que no quiere pensar todavía en ello y solo busca disfrutar del momento con su gente.

"Este es mi sueño: pisar estas hermosas pistas y jugar al tenis en los torneos más hermosos del mundo. Eso es todo lo que intento pensar en cada torneo y por eso intento llevar alegría a las pistas. No pienso para nada en la racha ganadora ni en los resultados" manifestó el murciano sobre la pista central del All England Club, donde espera rival para la gran final.

Será Djokovic o Sinner. "Es uno de los partidos más emocionantes que tenemos en la gira ahora mismo. Como gran aficionado al tenis, intentaré verlo tanto como pueda" aseguró sobre el partido en el que conocerá su rival, aunque no quiere pensar en el domingo por el momento. "Solo quiero disfrutar de este momento y de haber llegado a mi tercera final consecutiva. Tendré que pensar en el domingo; voy a ver la otra semifinal también y ya veremos".

UNA VICTORIA SUFRIDA

Sobre el partido ante Fritz, el murciano admitió que no fue tarea fácil. "Fue un partido realmente difícil, como siempre que me toca jugar contra Taylor. Y lo fue aún más por las condiciones: hoy hacía muchísimo calor. Estoy muy contento con todo lo que he hecho hoy. He superado los nervios: jugar aquí en una semifinal no es fácil. Estoy muy orgulloso de cómo mantuve la calma y pensé con claridad. Estoy satisfecho con mi nivel de hoy" acabó el español.