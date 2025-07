Alcaraz - Rublev: horario y dónde ver los octavos de final de Wimbledon 2025 por TV, online y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Andrey Rublev este domingo 6 de julio en los octavos de final de Wimbledon 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Si bien es cierto que no ha sufrido el mismo destino adverso que otros muchos cabezas de serie, los primeros pasos de Alcaraz en Wimbledon no están siendo ni mucho menos sencillos. El tenista de El Palmar ha tenido que lidiar con tres partidos desafiantes ante tres rivales que no parecían entrañar tanto peligro sobre el papel.

La victoria en cinco sets ante un Fabio Fognini ya supuso un serio aviso de que tocaría sufrir si pretendía volver a sentarse en el trono del All England Club de Londres y, aunque no cedió una sola manga ante Oliver Tarvet, el incipiente talento británico mostró muy buenas maneras y le obligó a mostrar su mejor opción. El último obstáculo de Alcaraz fue Jan-Lennard Struff que, si bien es cierto que no pudo aguantar el ritmo durante tramos importantes del partido, logró evitar una victoria en cuatro sets del murciano (6-1, 3-6, 6-3 y 6-4).

El próximo rival de Carlos Alcaraz en Wimbledon 2025 será Andrey Rublev, el número 14 del ranking ATP y primer cabeza de serie que se cruza en el camino del murciano en lo que llevamos de Wimbledon. En su camino hacia octavos de final, el ruso se ha deshecho de Djere, de Harris y de Mannarino.

Rublev, el próximo rival de Alcaraz en Wimbledon 2025 / LAP

Hasta la fecha, los caminos de Alcaraz y Rublev en el circuito profesional se han cruzado hasta en tres ocasiones. Por el momento, la balanza en este cara a cara particular se inclina a favor del murciano, pero el ruso tendrá la oportunidad de equilibrar la balanza el próximo domingo.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Rublev en Wimbledon 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev, correspondiente a los octavos de final de Wimbledon 2025, tendrá lugar este domingo 6 de julio en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el Alcaraz - Rublev por TV y online?

En España, todos los partidos de Wimbledon 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Wimbledon 2025 con directos, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, prestando especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.