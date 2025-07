Alcaraz sobre su próximo rival: "No me va a regalar el partido

Carlos Alcaraz afronta este domingo su duelo de octavos de final en Wimbledon contra un rival siempre complicado como el ruso Andrey Rublev, en el que será el cuarto duelo directo entre ambos, con un balance de 2 victorias a 1 para el murciano.

"Andrey es un jugador muy poderoso, juega muy bien en hierba porque le gusta mucho ser agresivo. Cuando encuentra su derecha, le gusta mover al oponente de lado a lado. Somos muy similares porque buscamos nuestra derecha, ya sea invertida o no, siempre tratando de ser agresivos, con un saque poderoso. Es un partido interesante", explicó Alcaraz este sábado.

Rublev, que nunca ha pasado de cuartos de final en un Grand Slam, se caracteriza por su carácter temperamental, con muchos cambios de actitud durante los partidos y algunos arrebatos que le llevan a romper raquetas y enfadarse cuando las cosas no le salen bien. Una forma de afrontar los partidos que no le impide jugar a un alto nivel y ser un rival complicado, algo de lo que es consciente el murciano.

"Muchas veces vemos a Rublev teniendo esos cambios de emoción, por decirlo de esa manera, pero nunca lo he visto tener desconexiones de fallar cuatro bolas seguidas o más. Él se cabrea, pero al final siempre está ahí. Si le hago 'break', si gano un set y si le gano el partido es porque yo me lo tengo que buscar, que él no me lo va a regalar. Sé lo complicado que es enfrentarme a él, vamos a intentar mostrarle todo el rato que siempre estamos ahí, que estamos calmados, porque eso quizás le pueda influir. Pero por esos cambios de emoción nunca he visto a Rublev tirar uno, dos, tres juegos, siempre está ahí compitiendo", agregó el murciano.

Prohibidas las debilidades

Por su parte, Andrey Rublev es consciente de que tendrá que utilizar su mejor tenis si quiere tener opciones contra Alcaraz. "Conmigo, los últimos partidos, ha jugado bien y me ha destrozado. Especialmente el último en Turín. Conmigo jugó increíble. Es la misma sensación que con Sinner. Estás jugando contra los mejores jugadores. Saben cómo hacer todo. Saben cómo golpear. Saben defender. Saben ser pacientes. Saben ser fuertes mentalmente. Saben sacar, saben restar", valoró el tenista ruso tras ganar su partido contra Adrian Mannarino.

"Tendré una oportunidad si juego también mi mejor tenis hoy, entonces quizás tenga una oportunidad. Si muestro debilidades, estás acabado’. Así que no puedes mostrar ninguna debilidad", avanzó.