Alcaraz, pendiente de la mujer que sufrió un golpe de calor en Wimbledon: "¡Mándale un beso de mi parte!"

El día que Carlos Alcaraz se estrenó en Wimbledon ante el italiano Fabio Fognini, el calor golpeaba la pista central a más de treinta grados, en un partido que no dejó indiferente a nadie. El encuentro, que duró casi 5 horas, tuvo una inesperada interrupción en el quinto set debido a un desmayo en la grada por culpa del calor sofocante al que estaban expuestos todos los asistentes.

El tenista murciano, que durante el partido encontró dificultades para poder dominar el partido, se mostró preocupado por la mujer que había sufrido un golpe de calor. El tiempo pasaba y la asistencia médica del torneo seguía sin llegar para atender a la aficionada. Los tenistas estaban atentos a la grada, pero Carlos fue un paso más allá y se acercó tendiendo una botella de agua para que pudiera llegar a la afectada.

El parón supuso una suspensión del encuentro durante unos 20 minutos, tiempo en el que Alcaraz podría haber utilizado para descansar o comentar el partido con su equipo. Pero el murciano quedó a la espera de ver cómo se desarrollaba la situación. Una vez la mujer fue atendida por los servicios médicos y asegurar que todo se había quedado en un susto, se la llevaron y el partido pudo seguir su curso. “Obviamente, la salud es lo primero”, aseguró el español. “Hacía mucho calor y la gente llevaba más de cuatro horas sentada. Me tranquilicé cuando me dijeron que estaba bien. En cuanto al partido, me sentía cada vez mejor, con el break arriba, así que sabía que podía volver a jugar buen tenis”.

“Ha sido un día muy complicado”, comentó Alcaraz. “Mucho calor, es duro jugar con este tiempo. Hay momentos del partido en los que te sientes apagado físicamente. Aun así, esto es un torneo al aire libre y tenemos que adaptarnos. "Es parte del reto”.

Esto no fue todo, sino que 'Carlitos' interactuó por redes sociales con la hija de la afectada por las temperaturas del encuentro, que agradeció al bicampeón de Wimbledon su preocupación. "Gracias, Carlos Alcaraz, por la preocupación que le mostraste a mi madre hoy, quien se enfermó durante tu partido de tenis en la Cancha Central Wimbledon. Es poco probable que veas este mensaje, ¡pero puedo intentarlo! "Gracias", posteó Eluned Lewis. A lo que Alcaraz le contestó: "De nada, ¡no fue nada!". Espero que tu mamá esté bien. ¡Mándale un beso de mi parte y cuídala mucho!". Un gesto que demuestra una vez más la humildad del tenista.

HOY CONTRA OLIVER TARVET

Aunque el del Palmar logró hacerse con la victoria, el italiano no se lo puso nada fácil, un partido intenso que dejó increíbles jugadas para la historia del torneo. Hoy 'Carlitos' tendrá el partido de segunda ronda de Wimbledon ante el joven Oliver Tarvet.