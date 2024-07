Alcaraz - Paul de cuartos de final de Wimbledon: Horario y dónde ver por TV

Carlos Alcaraz avanza con paso firme en Wimbledon y ya está en cuartos de final donde se medirá al estadounidense Tommy Paul.

El murciano llega a la cita después de un partido a cuatro sets contra el francés Ugo Humbert (6-3, 6-4, 1-6 y 7-5). El tenista galo aprovechó una pequeña desconexión de su rival para anotarse la tercera manga, pero Carlitos despertó a tiempo y consiguió imponerse en el último parcial para pasar de ronda.

"Una cosa son las desconexiones y otra es no lucharlo. Una de las grandes cosas que tengo que mejorar son esas desconexiones, que pasen lo menos posible o que duren lo menos posible. Me ha hecho 'break' en el tercero y ha subido el nivel de una manera que no me ha dejado entrar en el set. No he visto hueco. Siempre intento lucha cada partido, cada punto", explicó el pupilo de Juan Carlos Ferrero tras el partido.

Más plácido fue el choque de Paul, quien, con un juego agresivo, no tuvo problemas para pasar por encima del otro español en liza en el torneo, Roberto Bautista (6-2, 7-6 (3) y 6-2).

Alcaraz y Paul se han enfrentado en cuatro ocasiones, con un balance de 2 victorias para cada uno. El estadounidense superó a Carlitos en sus dos enfrentamientos en el Masters 1.000 de Canadá, en 2022 y 2023; mientras que el español ganó en Miami 2023 y Cincinnati 2023. Por el momento no se han visto las caras sobre hierba, una superficie en la que Paul se encuentra cómodo, como demuestra su reciente victoria en el torneo de Queen's.

HORARIO DEL ALCARAZ - PAUL EN WIMBLEDON

El duelo entre Carlos Alcaraz y Paul, así como el partido entre el italiano Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev, ambos de cuartos de final, tendrán lugar este martes 9 de julio de 2024.

El horario del partido que se disputará en la Pista Central de Wimbledon está aún por determinar.

DÓNDE VER POR TV Y ONLINE EL ALCARAZ - PAUL

Los cuartos de final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul se podrán ver por televisión a través de Movistar Plus+. También podrás seguir la narración en directo de los principales partidos del día a través de SPORT.