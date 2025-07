Alcaraz - Murray, una rivalidad que sigue más allá del tenis: "No voy a jugar más contra él"

No todo es tenis para Carlos Alcaraz en Londres. El tenista murciano practica también el golf en sus días de descanso como distracción con un ayudante muy especial, Andy Murray. El británico ha compartido algunos días junto al español, dejando una de las intrahistorias más divertidas durante la primera semana de competición en Wimbledon.

Tras el partido ante Struff de tercera ronda, Alcaraz fue preguntado por su duelo en el campo de golf contra el británico, a la que respondió con ironía y despertando las carcajadas en la grada de la pista central del All England Club. "Él te dijo que me hicieras esta pregunta, ¿verdad?. Está bien, porque ese día él me ganó. Me ganó en golf ese día, pero unos días después jugamos de nuevo y yo le gané. Así que vamos 1-1. Estamos empatados" respondió el tenista murciano sobre su duelo con Murray.

Un duelo que no se quedó ahí y tuvo un nuevo episodio este pasado sábado, entre la tercera ronda y los octavos de final, que no acabó del todo bien por parte de Alcaraz, como volvió a responder tras la victoria ante Rublev. "No recuerdo haber jugado ningún partido ayer" respondió con ironía el español, que como es ya habitual dejó el momento divertido después de cada partido.

"Lo asumo, me ganó. Perdí contra él como jugador. Como entrenador. En el campo de golf. No voy a volver a jugar con él” acabó asumiendo Alcaraz entre las risas del público asistente, aunque con un recado final. "Lo dejé ganar".

Sin duda, Alcaraz volvió a demostrar que además de ser el tenista más en forma del momento, es uno de los más carismáticos y más queridos allá donde va. Su simpatía y su conexión con la gente le hacen ser torneo tras torneo uno de los grandes favoritos del público y en Wimbledon no es distinto.