Alcaraz: "No tengo que demostrar nada a nadie"

Carlos Alcaraz ya está listo para el torneo de Wimbledon. El español debutará este lunes ante el italiano Fabio Fognini con el objetivo de alzar por tercera vez consecutiva el Grand Slam londinense. Una hazaña que tan solo han logrado Djokovic, Federer, Sampras y Borg en toda la historia del tenis.

"Quiero ganar el título, no pensando cuántos lo han ganado tres veces seguidos. Solo pienso en estar listo, en prepararme de la mejor manera posible, con la mayor confianza posible. Dos semanas son muy largas, pero ahora no pienso en qué grupo voy a unirme si gano por tercera vez seguida aquí", comentó en el 'Media Day' de Wimbledon.

El español también fue preguntado por las expectativas que genera su tenis y cómo maneja esa presión. "Sobre todo teniendo claro que no tengo que demostrar nada a nadie. Ese creo que es el principal paso. Es mi vida y la llevo como yo pienso que es lo correcto o como a mí me gustaría. Para mí es la clave. No pensar en lo que diga la gente"

Carlos Alcaraz, en un entrenamiento previo / EFE

"No pensar en las expectativas que tiene la gente, sino en concentrarme en lo que a mí me sienta bien y necesito y seguirlo al 100 %. Esa es la mejor manera de demostrar las cosas. Siguiendo lo que siente uno mismo", analizó el español, que lleva sin perder un partido desde el Barcelona Open y encadena una racha de 18 victorias consecutivas.

Charly valoró la importancia de su entorno. "Es igual de importante sentirme cómodo tanto fuera de la pista como dentro. Si me encuentro mal, o que no quiero estar ahí, no voy a jugar bien. Estar rodeado de un gran grupo, amigos, familia, me ayuda a estar tranquilo, a hacerlo bien en la pista y me hacen jugar un gran tenis, mi mejor tenis. Son dos cosas muy importantes. Estoy agradecido de tener esta gente a mi alrededor".

Emma Raducanu answers a question about her friendship with Carlos Alcaraz 🎙️



What a note to end the press conference on 😂 #Wimbledon pic.twitter.com/PMOPLbvOXQ — TENNIS (@Tennis) June 28, 2025

Uno de los temas de estos últimos días es su posible relación con Emma Raducanu, tenista británica del circuito WTA con la que formará una pareja de dobles para el US Open. El español no habló sobre el tema, pero Raducanu respondió a una de las preguntas más esperadas. "Solo somos buenos amigos", dijo sin añadir nada más, aunque con una evidente sonrisa en la boca.

Última prueba antes del debut

El murciano se ejercitó este sábado junto al brasileño Joan Fonseca, una de las mayores promesas del tenis mundial. "Tenía muchas ganas de jugar con él, entrenar con él. Desde que irrumpió en el circuito no había tenido la oportunidad. Es una persona increíble, como jugador y como persona, es muy buen chico", comentó.

"No hemos podido hablar de temas técnicos, ni de estrategias, ni mucho menos. Hemos hablado de otras cosas, pero si necesita algo sabe que yo estoy abierto para lo que necesite", finalizó Carlos, que ya está enfocado en volver a hacer historia en Londres, como nos tiene acostumbrados en los últimos años.