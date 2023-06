Alcaraz: "Creo que conseguiré algún Wimbledon"

El murciano coge confianza tras su victoria ante Dimitrov en las 'semis' de Queen's "Me siento muy bien; la verdad, las expectativas las he superado con creces", admitió Carlitos

Carlos Alcaraz, que venció este viernes a Grigor Dimitrov en los cuartos de final del torneo de Queen's, afirmó que, conforme adquiera más experiencia, se convertirá en "un gran jugador de hierba" y será capaz de ganar algún Wimbledon.

"Tengo más experiencia que en otras temporadas", dijo el español en rueda de prensa. "Me siento más maduro, con más experiencia en esta superficie. Me ha dado mucha confianza para las semifinales", señaló.

Sobre su rendimiento esta semana, Alcaraz aseguró que se ve "mejor de lo que esperaba".

"Me siento muy bien, lo principal que me preocupaba era moverme, sentirme bien moviéndome. La verdad, las expectativas las he superado con creces, no me esperaba encontrarme así tras una semana", destacó.

"Conforme vaya jugando más partidos, más torneos, me voy a convertir en un gran jugador de hierba. Creo que al menos algún Wimbledon tendré", añadió el tenista de El Palmar.