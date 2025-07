Alcaraz avisa a Fritz: "Voy a estar listo para esa batalla"

Carlos Alcaraz avanza con paso firme hacia una nueva final de Wimbledon. El murciano dominó al británico Cameron Norrie en apenas una hora y cuarenta minutos de partido (6-2, 6-3 y 6-3) y se medirá a Taylor Fritz en semifinales.

Tras su victoria, el pupilo de Juan Carlos Ferrero se mostró satisfecho con el trabajo que le ha llevado a la penúltima ronda del torneo. "Estoy muy contento. Poder jugar otras semifinales es muy especial, al principio de la semana quería llegar todos lo lejos que pudiera, poder estar en semifinales es genial. Estoy feliz con el nivel que he mostrado", afirmó.

El partido de semifinales no se disputará hasta el próximo viernes, por lo que el murciano tendrá un par de días para descansar y desconectar de la competición, apartándose de los entrenamientos como suele ser habitual en sus hábitos de competición. "Voy a disfrutar con mi familia y mi equipo. Seguro que jugaré a golf, lo que funciona hay que mantenerlo", explicó sonriente en la pista tras superar a Norrie.

Respecto a su siguiente rival, apuntó que "está jugando genial, la temporada de hierba ha sido muy exitosa para él por ahora". "Dos títulos, semifinales aquí. Voy a estar listo para esa batalla, ya he jugado un par de veces y siempre ha sido difícil. Intentaré jugar como hoy para tener una oportunidad. Ahora quiero disfrutar de esta victoria porque no siempre se pueden jugar las semifinales en Wimbledon", comentó.

Fritz, convencido

Taylor Fritz consiguió su billete a las semifinales tras superar en cuatro sets a Karen Kachanov (6-3, 6-4, 1-6, 7-6). Una victoria sólida con la que se presenta con garantías a esta penúltima ronda. "La hierba es una superficie que iguala mucho las cosas, creo que estoy más cerca de los mejores, de Alcaraz, Sinner y Djokovic, aquí que en Roland Garros, por ejemplo", analizó, asegurando que "si juego como lo hice hoy en los dos primeros sets, nadie puede hacer demasiado contra mí".

Para contouar avanzando, el estadounidense apeló a la experiencia de haber jugado en varias ocasiones unos cuartos de final de un major, lo que"me da mucha confianza para afrontar situaciones de estrés competitivo máximo". "He aprendido a no dar mucha importancia al resultado y eso me ayuda a desplegar mi mejor nivel, pero lo fundamental es que soy mucho mejor tenista que hace dos años", zanjó al respecto.