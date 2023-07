Alcaraz amenaza la octava maravilla de Djokovic en la Catedral

Wimbledon abre sus puertas a una nueva inédita e histórica edición, con los nombres de Alcaraz y Djokovic como los grandes favoritos El serbio quiere igualar a Federer con su octavo trofeo en la Catderal del tenis, algo que Carlitos quiere evitar a toda costa y 'vengar' así lo sucedido en Roland Garros

Sin tiempo para el descanso, el mundo del tenis se adentra de lleno en el tercer Grand Slam de la temporada. Wimbledon arranca este lunes en una edición que será de nuevo inédita y especial, como lo es cada año el gran torneo sobre hierba. Tras un 2022 convulso, sin puntos repartido ni tenistas rusos en los cuadron, La Catedral del tenis abre sus puertas de par en par.

Una edición que vendrá marcada por la no defensa de puntos de ningún tenista. Todos partirán desde cero, lo que hará moverse el ranking tanto el bando masculino como el femenino, con el número uno de nuevo en juego entre los dos grandes nombres del panorama actual. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic vuelven a ser la gran atracción.

Pero esta vez con una gran diferencia respecto a Roland Garros. Solo se podrán ver las caras en una hipótetica final, lo que engrandece aún más la expectación de un duelo que parte nuevamente con grandes alicientes. Entre ellos, el de volver a luchar por comandar el ranking ATP.

Pero más allá de eso, Novak Djokovic se cita de nuevo con la historia en un Wimbledon que puede suponer su 24º Grand Slam, consiguiendo el pleno hasta el momento este 2023 y además empatar con ocho títulos sobre la hierba londinense con el gran maestro del torneo, Roger Federer. Otro hito que de buen seguro que quiere apuntarse el serbio, alzando el que sería su quinto consecutivo.

Novak Djokovic, con su 7º trofeo de Wimbledon en las manos, conseguido el pasado 2022 | AFP

Desde 2017 no se ha visto a nadie que no sea 'Nole' celebrar en la central del All England Club, a excpeción del fatídico 2020, en el que la pandemia por la Covid impidió la disputa del torneo. Fue precisamente Federer, quien en el mismo año que Garbiñe Muguruza triunfaba por todo lo alto en Wimbledon, conseguía su octava y última corona, alcanzando un hecho que nadie pensaba que sería 'cazado' de manera tan fulminante.

La octava maravilla, la misma que puede conquistar Djokovic a partir de este próximo lunes, aunque como ya es habitual, con un gran candidato a fastidiarle la fiesta. El mismo que sino hubiera sido por la lesión sufrida en medio del partido, bien podría haber cambiado la historia del Roland Garros más reciente. Ni más ni menos que Carlos Alcaraz, quien está dispuesto a romper todas las cábalas.

Queen's, la consagración en la superficie que le faltaba

Tras la disputa de la gira de tierra batida, vaticinar que Alcaraz llegaría en plenas facultades parar disputarle este Wimbledon a Djokovic era casi una temeridad. Pero una vez dejados atrás los problemas físicos que le mermaron en la semifinal de Roland Garros, demostró hace una semana atrás en el torneo de Queen's que la hierba tampoco es obstaculo para su imparable ascensión.

Sufrió en el debut, pero acabó triunfando en la única superificie que le quedaba por coronar. Demostró antes grandes especialistas que su talento va más allá de lo común y mandó un serio aviso a 'Nole'. Carlitos partirá además desde la parte más alta del cuadro al recuperar el número uno, aunque cierto es que la suerte del sorteo no le sonrío de ningún modo.

Alcaraz posando con el trofeo de Queen's | EFE

Debutará este próximo martes ante el francés Jeremy Chardy, en la que aparenta ser la única cita con cierta facilidad del torneo. Ya en segunda ronda aparece un nombre que no trae precisamente buenos recuerdos al tenista español, el de Arthur Rinderknech.

Jarry o Humbert serían el potencial rival en tercera ronda, antes de adentrarse de lleno en un sinfín de rivales de gran entidad. Zverev o De Minaur aparecen en el camino de octavos de final, mientras que Tiafoe o Rune serían los potenciales rivales en cuartos. Por si no fuera poco, Daniil Medvedev ha caído en el lado del cuadro de Carlitos, que tendrá el ruso como principal rival en semifinales. En el mismo lado también parten Cameron Norrie, Sebastián Korda o Stefanos Tsitsipas.

Un camino de autenticas piedras, que de bien seguro que Alcaraz se tomará como pruebas de fuego para alcanzar el gran duelo y su único y principal objetivo; la gran final para privar a Novak Djokovic de 'su octava maravilla' en La Catedral del tenis.