Alcaraz aclara el vendaje que lleva en el muslo y desafía a Djokovic

"Es solo por precaución, no tengo ningún dolor", aseguró el tenista murciano "Espero jugar una final aquí contra Djokovic; él es el principal favorito", advirtió

Carlos Alcaraz, primer cabeza de serie en Wimbledon, afirmó hoy que el vendaje que lleva en el muslo derecho es solo precaución y que no tiene "ningún dolor".

"Me siento bien, después de un par de entrenamientos, con mucha energía, tengo ganas de jugar mi primer partido aquí", dijo en rueda de prensa después de un entrenamiento de una hora y media en la que lució un vendaje en el aductor derecho.

"No ha sido gran cosa, como tenía una semana por delante, hemos preferido meter más carga física y estar preparados para un Grand Slam a cinco sets, pero ahora mismo el vendaje es solo precaución y todo lo que puedo decir es que estoy muy bien, sin ningún dolor", añadió Alcaraz.

"Para mí el principal favorito es Djokovic", aseveró el murciano. "Djokovic hace las cosas muy fáciles, se mueve muy bien, pega a la pelota muy limpio, él no hace nada mal", afirmó.

"Lo más difícil de jugar contra él es la presión que pone, no solo contra mí, contra todos. Es algo con lo que tengo que lidiar, pero quiero hacerlo. Espero poder jugar la final contra él", señaló.

Para mantener el número uno, Alcaraz necesita igualar el resultado que haga Djokovic en Wimbledon, aunque manifestó que no siente una presión adicional por ser el mejor de las listas.

"Sinceramente, no siento mucha presión por ser el número uno. Sé lo que tengo que hacer, no pienso mucho sobre ser número uno para poder quitarme esa presión", dijo Alcaraz, que se ve con más experiencia que el año pasado, sobre todo en lo relativo a la pista central, donde en 2022, en su debut en esa cancha, cayó contra el italiano Jannik Sinner.

"No he visto todavía la central este año. No he estado dentro, no he tenido la ocasión. He vivido en el Aorangi, pero soy un chico que aprende rápido. Aprende rápido de las vivencias que ha tenido y creo que lo del año pasado, que me impactó mucho, no creo que me pase, por ya saber cómo gestionarlo", añadió.