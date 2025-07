¡Alarma Djokovic! No entrena y es duda contra Sinner

Novak Djokovic no entrenó este jueves en las instalaciones de Wimbledon tal como tenía previsto antes del duelo de semifinales ante Jannik Sinner. Una ausencia que dispara las alarmas en el mundo del tenis, teniendo en cuenta la desafortunada acción que tuvo el serbio a escasos puntos de ganar el partido ante Flavio Cobolli.

De la misma manera que hizo Sinner antes de su duelo ante Ben Shelton, Nole no acudió a su entrenamiento previo en la pista reservada en el All England Club. Todo viene a raíz de una caída que tuvo en el último juego del partido de cuartos de final, que silenció por un momento la Pista Central del Grand Slam londinense.

Todo sucedió muy rápido... Me resbalé y lo noté; el músculo me había estado molestando en el cuarto set, se estaba tensando, y entonces la mala suerte me golpeó en el punto de partido. Aun así, conseguí superar los dos puntos siguientes, lo que es fantástico. No es la primera ni la última vez que resbalo, pero sí la primera este año, lo cual es sorprendente porque soy un jugador al que le gusta deslizar en hierba", aseguró Djokovic.

La caída de Novak Djokovic / X

"Por la tarde, hay más humedad en el aire, se vuelve más resbaladizo y aumentan las posibilidades de que ocurra algo. En las próximas 24 o 48 horas veremos la gravedad del problema y actuaremos en consecuencia", finalizó. El serbio acabó bien el partido, aunque no ha habido más noticias al respecto sobre el estado del músculo.

Nole tiene una oportunidad de oro en este Wimbledon de poder 'vengarse' de Jannik Sinner, que fue su verdugo en el último Grand Slam disputado: Roland Garros. La realidad es que el transalpino le tiene cogida la medida al serbio, que no ha conseguido ganar al número uno del mundo desde el año 2023.

Novak Djokovic se enfrenta ante Jannik Sinner este viernes 11 de julio en semifinales de Wimbledon / X

En los últimos cuatro partidos, en todos ha salido victorioso Jannik Sinner. Además, Djokovic tan solo ha sido capaz de ganar dos sets en dichos partidos, los cuales no fueron suficientes para hacer frente al huracán italiano. Aun así, Nole ha ganado en las dos ocasiones que se han enfrentado en hierba: tanto en 2022 como en 2023.

Un escenario ideal

Probablemente, estas semifinales de Wimbledon sean el mejor escenario para plantar cara a Sinner o incluso superarlo. El nivel del serbio en este torneo ha ido de más a menos, pero el aficionado del tenis es consciente del nivel que saca Djokovic en grandes partidos. Se tiene que sumar que su rival no llega tampoco en las mejores condiciones físicas, ya que arrastra unas molestias en el codo desde el partido ante Grigor Dimitrov.

Todo depende de cómo esté el músculo de Novak. A priori, no deberían peligrar las semifinales, aunque el estado físico del serbio es una incógnita y no se ha pronunciado acerca de su presencia este viernes en la Pista Central. Ambos lucharán por un puesto en la final, donde se enfrentarían al ganador del duelo entre Taylor Fritz y Carlos Alcaraz.