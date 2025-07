El adiós más doloroso de Wimbledon: la IA reemplaza a los jueces de línea

Wimbledon ha sido, desde el principio de los tiempos, el templo sagrado de las tradiciones. Desde el código de vestimenta al color místico de su hierba; si en algún lugar del planeta tierra se resistían todavía a los avances tecnológicos era en el All England Club... hasta ahora. Y es que el tenis del futuro ha llegado para quedarse y Wimbledon, por primera vez, no ha podido esquivar el cambio.

2025 será recordado para siempre como el año en el que Wimbledon dijo adiós a sus míticos jueces de línea. Esas figuras que se habían convertido en parte del imaginario colectivo del Grand Slam londinense ya no volverán a aparecer por las pistas del All England Club, una decisión tan polémica como seguramente necesario para el mundo del tenis.

La tecnología dice adiós a los jueces

La instalación del sistema de supervisión Live Electronic Line Calling (ELC) lleva tiempo suponiendo una revolución histórica en los partidos y torneos ATP. Los jugadores han perdido el poder de reclamar el bote de la bola, de estar en contra de una decisión del juez de línea sobre si había impactado dentro o fuera de los límites permitidos por las líneas. El famoso 'challenge', ese que tantos partidos había cambiado y tanta expectación había levantado de la grada, terminó para siempre en Wimbledon dejando solo a Roland Garros como último bastión de un tenis que ya nunca volverá.

Un juez de línea es fotografiado durante el partido entre el español Carlos Moyá y el británico Tim Henman, del campeonato de tenis de Wimbledon / Agencias

Y es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y su implementación no entiende de sensibilidades humanas. Es así como la tecnología ha borrado de un plumazo una tradición histórica como eran los jueces de línea en las pistas del All England Club. En los partidos de los Alcaraz, Sinner, Djokovic, Sabalenka y compañía ya no estarán esas personas en los costados que cantaban el bote de la bola en cada golpe de los tenistas. En su lugar, un sinfín de cámaras repartidos por todo lado de la pista que son capaces de analizar, en tiempo real, el impacto de la bola en la superficie.

¿Justicia en el tenis?

Su implementación es, sin embargo, un paso más hacia la justicia total dentro del tenis. El margen de error de la inteligencia artificial, como se ha encargado la ATP de recordar, es de menos de tres milímetros y la capacidad que tiene el sistema de predecir el bote de la bola y considerar otros factores inapelables como su deformación o rotación es lastimosamente más precisa que la de un ser humano. Se trata de una verdad impepinable... aunque con asteriscos.

Un juez de línea que ha sufrido un desmayo es atendido por dos miembros de seguridad / Agencias

Y es que no faltan quienes, a pesar de hacer teóricamente los partidos de tenis más justos, se resisten al cambio por puro romanticismo... o incluso simpatía con los jueces de línea. Djokovic por ejemplo, a menudo crítico con su figura, ahora rompe una lanza a su favor. "Se pierde una parte humana del tenis, ese error ocasional que lo hace más real", reconoce.

Y no le falta razón; ¿debe un deporte tan místico como el tenis prescindir de su lado humano a favor de la justicia casi total durante el juego? ¿No es acaso ese pequeño margen de error el que hace que la emoción aflore en momentos importantes? Para bien o para mal, la tecnología ha llegado al deporte y si en Wimbledon, el templo de la tradición, también se aplica, poca excusa tendrán otras disciplinas.