¡España, campeona de la División 1 de la Copa del Mundo!

La selección española femenina de waterpolo, vigente campeona olímpica, comenzó 2025 como acabó 2024, con una victoria, y se alzó con el triunfo en la División 1 de la Copa del Mundo al doblegar este domingo por 15-9 a Grecia.

Ni la marcha de Miki Oca, sustituido en el banquillo por Jordi Valls, ni las numerosas caras nuevas que presentó en el torneo mermaron la solidez del equipo español, que parece que sólo sabe conjugar el verbo ganar.

Lo volvió a demostrar este domingo en el Centro Acuático de Alejandrópolis (Grecia), donde las de Valls se impusieron por 15-9 al conjunto anfitrión, al que ya habían derrotado en la fase previa (14-8).

En el primer enfrentamiento el conjunto español dejó resuelta la contienda en los dos primeros períodos, tras alcanzar el descanso con una ventaja de 8-2, pero en esta ocasión tuvo que esperar al último cuarto para acabar definitivamente con la resistencia del equipo griego.

Algo que pocos hubieran podido imaginar cuando al inicio del segundo período la selección española se situó con un renta de tres goles (7-4) gracias a un tanto de Bea Ortiz, elegida mejor jugadora del mundo del año 2024 por la Federación Internacional.

Pero Grecia no estaba dispuesta a rendirse tan pronto y con una agresiva defensa fue poco a poco reduciendo la ventaja del equipo español hasta igualar definitivamente la contienda (8-8) con un gol de Vasiliki Plevritou a poco menos de dos minutos para la conclusión del tercer cuarto.

La remontada pareció no afectar al equipo español, que lejos de amedrentarse por la reacción local demostró el porqué de su condición de mejor selección del mundo en estos momentos.

Si hasta entonces España no había sido capaz de aprovechar ninguna de las cuatro superioridades numéricas de las que había gozado en el encuentro, llegado el momento de la verdad no falló y no desperdició una nueva exclusión griega para volver a ponerse con ventaja (9-8) con un tanto de Isabel Piralkova.

Ese gol dio inicio a un contundente parcial de 6-0 que permitió a España alcanzar el último minuto y medio del partido con una ventaja de seis (14-8) que acabó con cualquier esperanza del equipo griego.

Un demoledor parcial incomprensible sin la actuación de la portera Martina Terré, que cerró a cal y canto su portería, tras detener los cinco primeros lanzamientos, incluido un penalti, que intentó Grecia en el último parcial.

Paradas que unidas a los goles de Elena Ruiz, máxima realizadora del partido con cuatro dianas, permitieron a España alzarse con el triunfo (15-9) y la victoria final en la División 1 de la Copa del Mundo, la mejor manera de afrontar la Superfinal que se disputará el próximo mes de abril en una sede aún por determinar.